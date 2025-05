Vicente Moreno: Estos jugadores merecían estar en Europa

Vitoria, 25 may (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, indicó que sus jugadores “merecían estar en Europa” la próxima temporada y añadió que “el club y esta familia” también merecían el premio.

El valenciano dijo en rueda de prensa que no tuvieron acierto y destacó la actuación de Antonio Sivera con el 0-0.

Reconoció que “se palpaba la tensión de lo que había en juego” y admitió que no estuvieron finos.

Opinó que el penalti en contra “parece muy cosa”.

“Hemos estado hasta el final, hay mucho trabajo detrás de este equipo para estar hasta el ultimo momento y esto no empaña el trabajo de la gran temporada que se ha hecho”, confesó.

“Estamos fastidiados, no es tan fácil meterse en Europa, pero hemos han peleado hasta el último segundo esa posibilidad”, remarcó.

“Los jugadores me lo han puesto muy fácil. Ha sido una pasada poder trabajar con este grupo”, subrayó.

“Siento orgullo por representar a esta gente y lo he hecho de la mejor manera que sé. Me lo he dejado todo y ha sido un año muy difícil para mí por muchos motivos”, dijo en su despedida.

“He tenido la suerte de trabajar en un club grande con muchos valores que ponen la persona por delante del profesional”, concluyó. EFE

jd/jl