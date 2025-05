Manolo González: "Ha sido más duro que el partido del Oviedo del año pasado"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 24 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha reconocido tras ganar a Las Palmas en el RCDE Stadium y certificar la permanencia en Primera que el encuentro "ha sido más duro que el partido del Oviedo del año pasado", en referencia a la final del torneo de ascenso.

El preparador, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado de su cuerpo técnico, ha confesado que el bloque "no estaba fino" y "no se ha encontrado" en la primera parte. "Te das cuenta de la importancia que tienen tus factores y no el rival", ha reflexionado respecto a la "carga emocional" del compromiso.

Por otra parte, González ha pedido que la entidad catalana dé "pasos adelante" en el futuro: "El futuro del club pasa por tener estabilidad en Primera. Debe tener una línea. Es lo que veo yo y un ciego lo ve. Necesitamos que nos ayuden para que el Espanyol esté donde se merece".

El entrenador ha añadido que en "la vida" cualquiera debe "evoluciona y crecer" y ha concretado que se ha referido al "tema deportivo". "No hablo de temas económicos. Debemos intentar que el club mejore", ha apostillado. El técnico se ha mostrado confiado en tener el curso que viene el equipo "más competitivo posible".

El preparador, en declaraciones a DAZN antes de la rueda de prensa, ha reconocido que el vestuario lo ha pasado "muy mal durante el año". "Ha habido momentos en la primera vuelta malos, en la segunda hemos reaccionado. El equipo parecía que estaba casi salvado y al final no", ha apuntado.

Esperar a solventar la permanencia en la última jornada ha supuesto "una presión muy grande". Por todos estos motivos, ha repetido, el Espanyol ha vivido un curso "muy complejo" y con futbolistas "que no habían jugado en Primera División" y que han firmado "grandes partidos".

González ha aplaudido el rendimiento del vestuario: "Estoy muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso del cuerpo técnico y muy orgulloso de ser entrenador del Espanyol". Además, ha ensalzado expresamente la figura del central Sergi Gómez por su compromiso y liderazgo en el vestuario.

El entrenador, por otra parte, ha destacado el papel del director deportivo, Fran Garagarza: "Le debo mucho. En un momento complicado apostó por mí, que nadie seguramente lo hubiera hecho. Ascendimos y hemos mantenido al equipo en Primera División". EFE

dpb/jl