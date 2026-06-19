Ucrania acusa a Rusia de atacar dos buques en el mar Negro, con al menos un muerto y cinco heridos

Las autoridades de Ucrania han acusado este viernes a Rusia de lanzar ataques contra dos buques en el mar Negro, con bandera de Panamá y San Cristóbal y Nieves, antes de afirmar que los incidentes se han saldado con al menos un muerto y cinco heridos, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

El vice primer ministro para Recuperación de Ucrania, Oleski Kuleba, ha indicado que "un miembro de la tripulación de un buque con bandera panameña ha muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad" a causa de uno de los ataques.

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Asimismo, ha resaltado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves también ha sido alcanzado, con tres tripulantes heridos de levedad", sin más detalles al respecto.

"Esto es una nueva prueba de que Rusia está llevando a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global", ha manifestado, antes de apuntar que "la tripulación civil, los mercantes y la infraestructura marítima que apoya las rutas humanitarias y de exportación están en la mirilla".

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En este sentido, Kuleba ha hecho hincapié en que "estos crímenes deben ser considerados de forma clara por la comunidad internacional como terrorismo". "El mundo no puede acostumbrarse a que los marineros sean objetivos de armas rusas", ha apostillado.

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado la muerte de una niña de ocho años en otro ataque ruso contra la ciudad de Pavlogrado, que deja además una mujer herida y dos viviendas destruidas.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las tropas rusas han lanzado 90 drones contra el país durante la noche y ha manifestado que 79 aparatos han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en ocho puntos del territorio ucraniano. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.