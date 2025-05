Familias de rehenes protestan en Tel Aviv ante "inimaginable" cifra de 600 días de guerra

Jerusalén, 24 may (EFE).- Rehenes liberados de Gaza, familiares de los aún secuestrados y simpatizantes se manifestaron este sábado, como cada semana, para pedir un acuerdo que propicie su retorno, denunciando que su cautiverio se acerca a la "inimaginable" cifra de 600 días.

"La concentración se produjo cuando Israel se acerca al inimaginable hecho de 600 días de cautiverio, tras el regreso de la delegación israelí de las conversaciones de negociación en Doha", advirtió en un comunicado el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de secuestrados el 7 de octubre de 2023.

A la concentración en la apodada como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv (que semanalmente acoge estas protestas), acudió Naama Levy, una de las cautivas liberadas por Hamás durante el último alto el fuego, que comenzó el 19 de enero e Israel rompió el pasado 18 de marzo.

"Lo que más me asustaba eran los bombardeos. Primero oías el silbido, rezando para que no cayera sobre nosotros. Entonces los sonidos de explosiones tan intensos que paralizan tu cuerpo y la tierra temblando. Cada vez estaba segura de que era mi final", aseguró, desde un escenario en la plaza.

Levy dijo que en estos momentos también hay rehenes oyendo "esos mismos silbidos y explosiones".

"Hasta que el último rehén vuelva, yo, como mis compañeros retornados, no puedo sentir completamente que hemos vuelto. No me puedo recuperar completamente", lamentó.

Einav Zangauker, la madre del aún secuestrado Matan Zangauker y una de las figuras más conocidas del movimiento, apeló directamente a Benjamín Netanyahu, al término del discurso: "Dígame, señor primer ministro: ¿cómo se va a dormir por la noche y se despierta por la mañana, cómo se mira en el espejo sabiendo que está abandonando a 58 rehenes?".

El próximo miércoles, 58 de los 251 secuestrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 cumplirán 600 días en la Gaza, mientras Israel endurece su ofensiva sobre el enclave, algo rechazado por el Foro por temor a que ello ponga en riesgo las vidas de sus seres queridos.

El miércoles, Netanyahu confirmó que estiman que sólo 20 de ellos siguen con vida.

A la protesta acudieron también manifestantes abiertamente críticos con la ofensiva sobre Gaza, decenas de ellos portando fotos de niños asesinados en ataques del Ejército.

Las negociaciones de un acuerdo de alto el fuego como el de los últimos meses, que auspició la puesta en libertad de 38 cautivos (33 israelíes y 5 tailandeses), están estancadas después de que la delegación israelí abandonara Doha tras días sin avances.

Hamás exige el final definitivo de la guerra, mientras las autoridades israelíes han asegurado que un acuerdo de rehenes no pondrá fin a los combates, que continuarán hasta que el Ejército acabe con el grupo islamista.EFE