El récord de Oblak, el retorno al once de Griezmann y la racha de Stuani

Girona/Madrid, 24 may (EFE).- El cierre final de LaLiga para el Atlético de Madrid y el Girona es un trámite, entre el récord de Jan Oblak como el portero menos goleado de la competición por sexta vez en su carrera, y un once de transición, con el regreso de Antoine Griezmann y la suplencia de Julián Alvarez frente a la racha de Cristhian Stuani.

El portero esloveno de 32 años no jugará previsiblemente en Montilivi. No lo necesita para hacer historia. Sólo una derrota por cinco o más goles lo habría apartado de la cima. Ni siquiera existirá esa posibilidad. Sus 30 tantos en contra en 36 jornadas y una media de 0,83 goles por encuentro son ya inalcanzables. Lo sigue Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, con 0,97. Demasiado lejos. Sin una sola opción.

Oblak se rebasa a sí mismo, ganador de cinco ‘Zamoras’ anteriormente (en 2015-16 con 18 goles en contra; en 2016-17 con 21; en 2017-18, con 22; en 2018-19, con 27; y en 2020-21, con 25), pero también a Víctor Valdés y Antoni Ramallets, que lo lograron con el Barcelona. El primero, entre 2004-05 y 2011-12. El segundo, de 1951-52 a 1959-60.

El récord del portero era el aliciente único. Un reconocimiento a todo el equipo, en un duelo corto de objetivos, más aún tal y como finalizó la primera vuelta, cuando se postularon para otras metas, imposibles después.

El Atlético fue el campeón de invierno y el Girona era séptimo entonces en la clasificación. La segunda vuelta, sin embargo, fulminó sus expectativas. Al conjunto madrileño no le ha dado para competir por LaLiga, con 29 de los 54 puntos desde entonces. Al catalán, tampoco para aspirar a Europa, agobiado incluso por el descenso hasta que se salvó en la antepenúltima jornada. Ha ganado 13 de 54 puntos desde enero.

Cristhian Stuani, goleador cinco veces en las últimas seis jornadas, acudió a su rescate. Su jerarquía y su remate. Las tres únicas victorias que ha conseguido el equipo en toda la segunda vuelta llevan su firma, por asistente en el 2-1 a Las Palmas del 3 de febrero y por indispensable autor del gol tanto en el 1-0 al Mallorca como en el 0-1 al Valladolid.

El inagotable goleador uruguayo, 111 tantos en 324 partidos en la Primera Division española, pone a prueba ahora al Atlético, que enfila su camino hacia el Mundial de Clubes entre la dosificación de esfuerzos de sus jugadores más titulares, la necesidad de minutos de competencia para otros, la espera de algún posible fichaje antes del 10 de junio y la alarmante dinámica de sus últimas salidas.

Está sobre aviso por su rendimiento reciente como visitante. Por la indolencia con la que se desenvolvió en las últimas tres salidas, sin goles ni victorias. Ni contra Las Palmas (1-0), ni contra el Alavés (0-0), ni contra Osasuna (2-0). Una recta final impropia de su nivel. En casa es lo contrario: 4-1 al Betis, 4-0 a la Real Sociedad y 3-0 al Rayo Vallecano.

El Mundial de Clubes, los partidos internacionales próximos de varios de sus jugadores, sin apenas descanso entre el final de la campaña y el inicio de la cita estadounidense, y el periodo que pasará para algunos sin competir desde el final de LaLiga EA Sports de este domingo hasta el comienzo de la atractiva competición condicionan la alineación inicial.

Aún quedarán 20 días desde el pitido final en Montilivi y el estreno del torneo de la FIFA en Estados Unidos, el 15 de junio contra el París Saint Germain, pero el Atlético ya enfoca y mide los tiempos, reflejado en el once que propondrá el técnico argentino en Girona, muy alejado del equipo tipo de casi todo el curso, salvo por alguna contada excepción.

A la portería apunta Juan Musso, con Jan Oblak toda la semana, incluido este sábado, en un plan individualizado, en un equipo inicial en el que, según las pruebas de la semana, apenas Marcos Llorente y Clement Lenglet han sido titulares más habituales en el esquema de Simeone durante toda esta temporada.

También Pablo Barrios, que puede entrar en el once tras cumplir los protocolos establecidos después de la conmoción cerebral sufrida el jueves de la semana pasada en el encuentro ante Osasuna. Este viernes volvió al grupo, este sábado volvió a entrenarse con normalidad y este domingo, previsiblemente, está a disposición para jugar.

Antoine Griezmann, que ha pasado de titular fijo a suplente casi constante (cinco de los últimos seis choques), será titular frente al Girona, al igual que Ángel Correa, quien apenas jugó de inicio ocho de los 44 encuentros anteriores y nada más dos de los últimos 27; Axel Witsel, que disputó el pasado domingo unos instantes ante el Betis como despedida de la afición de Metropolitano tras 21 partidos seguidos de suplente y sin jugar; y César Azpilicueta, seis veces titular en los últimos 29 choques. Será lateral izquierdo.

Koke Resurrección, Samuel Lino y Nahuel Molina completan el probable once que planea Simeone en Montilivi, donde habrá pausa, al menos de inicio, para titulares tan indiscutibles en la actualidad como Oblak, Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Robin Le Normand y Javi Galán, además de José María Giménez o Conor Gallagher, aunque el inglés es una alternativa si Barrios no parte de inicio.

No habrá sitio, ni siquiera entre tantas rotaciones, ni para Rodrigo Riquelme ni para Reinildo Mandava ni para Thomas Lemar en el once de Simeone, que vestirá con su ‘enérgica’ nueva segunda equipación y que terminará en la tercera posición sea cual sea el marcador, entre el lamento de no haber podido alcanzar más en esta campaña, sobre todo en LaLiga, y la oportunidad formidable que aparece ahora en el Mundial de Clubes.

Enfrente, el Girona, ya salvado, recibe este domingo al Atlético de Madrid con la ambición de lograr una victoria prestigio para endulzar un curso que ha sido muy discreto e irregular y muy por debajo de las expectativas.

El equipo de Míchel Sánchez hizo historia con la tercera plaza de la temporada pasada, que convirtió el cuadro catalán en el club español que ha necesitado menos años en Primera para llegar a la Liga de Campeones (4), pero este curso ha perdido el juego y la pólvora.

Los rojiblancos acabaron la primera vuelta octavos y la afición esperaba que irían a más una vez liberados de la 'Champions' y la Copa del Rey, pero la segunda vuelta ha sido una decepción.

El Girona, en caída libre, llegó a encadenar once jornadas sin ganar y se acercó peligrosamente al descenso, pero cuando ya se habían disparado todas las alarmas emergieron las figuras de los veteranos Portu y Cristhian Stuani, autor de siete de los últimos diez goles del conjunto catalán.

El encuentro de este domingo será especial para el portero Juan Carlos Martín y el defensa Juanpe Ramírez, que acaban contrato el 30 de junio y podrían poner fin a largas etapas en Girona. Los dos podrían parten con opciones de ser titulares en su despedida.

El central canario, leyenda de Montilivi, llegó en 2016 y es el segundo futbolista con más partidos con el Girona (264), solo por detrás de Stuani (288).

- Alineaciones probables:

Girona: Juan Carlos; Arnau, Juanpe, Krejci, Blind; Herrera, Arthur; Tsygankov, Iván Martín, Portu; y Stuani.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Witsel, Lenglet, Azpilicueta; Llorente, Koke, Barrios, Lino; Griezmann, Correa.

Árbitro: Gil Manzano (Extremadura)

Estadio: Montilivi.

Hora: 14.00 horas (12.00 GMT).

Puestos: Girona (15º, 41 puntos); Atlético de Madrid (3º, 73 puntos).

La clave: El Atlético necesita cerrar el curso con una victoria a domicilio después de tres desplazamientos sin vencer, ante un Girona que perseguirá un gran triunfo para endulzar una temporada muy discreta.

El dato: El Girona suma cinco derrotas, cinco empates y una única victoria contra el Atlético: el 3 de enero del año pasado, con un gol de Iván Martín en el minuto 91 después de un hat-trick de Álvaro Morata.

La frase:

- Míchel: "La primera piedra de la temporada que viene es mañana".

- Simeone: “Nos queda la frustración de no haber podido ganar ningún título”

Bajas: Donny van de Beek, Bryan Gil, Miguel Gutiérrez, Bojan Miovski y Gabriel Misehouy por lesión, en el Girona.

Altas: Pablo Barrios, en el Atlético.

Duda: Oblak, en el Atlético.

Apercibidos: Paulo Gazzaniga, Bryan Gil, Miguel Gutiérrez, David López, Portu y Cristhian Stuani, en el Girona; Sorloth, Koke, Giuliano y Galán, en el Atlético. EFE

asm/xsf/id/og