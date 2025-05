'Croque-monsieur' frío en la meca del cine europeo

Nerea González

Cannes (Francia), 24 may (EFE).- Alrededor de las diez y diez de la mañana del último día del 78 Festival de Cannes se pararon de golpe las proyecciones en el Palacio de Festivales. Los espectadores abuchearon, pero no era un problema técnico local: todo el oeste del departamento de Alpes Marítimos (en el sur de Francia) estaba sin luz.

Mientras se investigan las causas del corte, que podría haber sido intencionado y ha dejado a unos 160.000 hogares sin luz durante unas cinco horas, la sede del certamen que entrega la Palma de Oro apenas tardó unos minutos en recuperar la corriente.

Cuenta con un sistema de alimentación eléctrica independiente que puede mantener enteramente su funcionamiento de manera prolongada, según detallaron a EFE fuentes de la organización, y por eso en todo momento se mantuvo sin cambios el horario previsto para la gran ceremonia de clausura, que debe comenzar a las 18:40 hora local (16:40 GMT).

También se mantuvieron las proyecciones previstas para hoy dentro del propio recinto, pero no las que organizaba el festival por otros cines de la ciudad.

El enorme edificio de la Croisette era una burbuja dentro de la ciudad de Cannes, que durante los doce días que dura el certamen prácticamente triplica su población (74.000 residentes).

"¡Este es mi segundo apagón en Europa en menos de un mes!", contaba a EFE la periodista brasileña Mariane Morisawa, que ya vivió el corte masivo que sufrieron España y Portugal el 28 de abril pasado.

A Morisawa, además, aquel episodio la sorprendió en un tren entre Madrid y Vigo y tuvo que ser rescatada por la Cruz Roja horas después junto al resto de los pasajeros. Les dieron agua y galletas, pero tuvo que pasar la noche en el suelo de la estación ferroviaria de Medina del Campo (Valladolid).

"Esto es muy estresante porque tenemos que trabajar, no estamos aquí de vacaciones", expresó la reportera, que al igual que cientos de asistentes hoy comió un sándwich frío.

Y es que, pese a las cinco horas que se prolongó el apagón, la calma reinaba en la mayor parte de la ciudad, excepto en los pocos restaurantes que funcionan y en las panaderías, donde decenas y decenas de personas hacían cola a la hora punta del mediodía para llevarse lo poco que queda.

Agotadas las tradicionales 'baguettes' rellenas, el clásico 'croque-monsieur' sin calentar o incluso la pizza fría también valen para calmar el hambre.

En toda la ciudad apenas había cobertura móvil telefónica y los comercios prefirieron mayoritariamente cerrar sus puertas, con pocas excepciones como la barbería de la Rue des Belges que optó por sacar a sus clientes a la calle, a la luz del sol, para terminar el trabajo ante la imposibilidad de iluminar el interior del establecimiento.

En la estación ferroviaria, que se encuentra en pleno centro de Cannes, los trenes seguían llegando aunque los horarios no se podían consultar en las pantallas, sino en una pizarra en la que un empleado de la SNCF apuntaba a mano los trayectos.

"Los trenes circulan en hora", explicó a EFE, a pesar de la precariedad de los medios.

Una señora, preocupada por no tener billete y no poder obtener uno ni en las máquinas de la estación ni en su móvil, se acercaba a preguntar, pero el empleado de la compañía pública de trenes se encogía de hombros: "Se tiene que subir y si viene un controlador le puede poner una multa, pero si no el viaje será gratis".

"Pero los revisores están al tanto de la situación", agregó para tranquilizarla.

La luz regresó a Cannes alrededor de las 15 horas (13 GMT), al cabo de unas 5 horas de apagón, con tiempo aún suficiente para que, quienes no estuvieran en hoteles de lujo con generadores, pudieran hacer los últimos retoques de peluquería, maquillaje y planchado de última hora para la alfombra roja. EFE

(foto)