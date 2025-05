Badosa: "Hay que ser realista, no llego con las expectativas de Australia"

París, 23 may (EFE).- La española Paula Badosa rebajó sus expectativas en Roland Garros, torneo al que llega con poco rodaje, tras haber sufrido una lesión, y señaló que no está al nivel del pasado Abierto de Australia, donde alcanzó las semifinales, las primeras que disputaba en un Grand Slam.

"Hay que ser realistas, no abordo este Roland Garros como abordé el Abierto de Australia. Quizá en Wimbledon pueda hacerlo. Pero no jugaba un partido completo en dos meses", dijo la española, que reapareció la semana pasada en el torneo de Estrasburgo.

"El objetivo será jugar el máximo posible de partidos, cada minuto en la pista ahora mismo tiene mucho valor para mí. Mi objetivo en este Roland Garros no es el que debería, pero hay que recordar que vuelvo de una lesión", agregó.

Badosa indicó que su reencuentro con la pista en Estrasburgo fue mejor de lo que esperaba, "con buenas sensaciones", pero eso no le hace lanzar las campanas al vuelo.

Su primera rival será la japonesa Naomi Osaka, ex número 1 del mundo y ganadora de cuatro Grand Slam, pero que no acaba de recuperar su nivel tras una pausa por maternidad hace dos años.

"Es una gran jugadora, pero no me preocupa ella, me preocupa cómo está mi espalda, si me responde no me preocupa la rival", aseguró.

Badosa señaló que superar las lesiones está siendo "duro", pero que ha ganado en madurez a la hora de afrontarlo mentalmente.

"Me cuesta llegar al nivel donde lo dejé y eso te genera dudas. Sé que me esperan semanas complicadas, en las que perderé partidos que debería ganar y puntos que dejaré escapar. Mentalmente me cuesta porque soy muy competitiva y cuando lo has afrontado muchas veces es como una montaña", aseguró.

"Pero ahora estoy más tranquila conmigo misma, estoy dudando menos de mí (...) Creo que pronto voy a volver al nivel que tenía", dijo.

Badosa aseguró que tratará este domingo de seguir el homenaje que Roland Garros prepara a Rafael Nadal.

"Es algo único. Ahora que he estado lesionada y he visto mucho tenis, me he dado cuenta cuánto se le hecha de menos. No solo su carisma en la pista, esos valores son difíciles de encontrar. No lo valorábamos y ahora que no está se echa mucho de menos. Es un orgullo muy grande que represente nuestro país", dijo. EFE