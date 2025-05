Springsteen inspira a una congresista latina a retar el límite de Trump a la ciudadanía

Yeny García

Washington, 23 may (EFE).- El himno 'Born in the USA', de Bruce Springsteen, inspiró a la congresista de origen hispano Delia Ramírez para plantarle cara al presidente estadounidense, Donald Trump, y su plan de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, porque según asegura la demócrata, "nadie está por encima de la Constitución".

Para Ramírez, de 41 años, oponerse a los esfuerzos de Trump de negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados o con visados temporales es "algo personal", dice a EFE.

La representante por el distrito 3 de Illinois es la primera latina elegida en ese cargo por el Medio Oeste del país y también la única integrante conocida del actual Congreso cuyos padres eran indocumentados al momento de nacer.

"Para mí es un orgullo. Soy hija de padres inmigrantes y mi mamá cruzó la frontera embarazada de mí", cuenta la legisladora sobre el camino recorrido desde Guatemala en el vientre de su madre.

La enmienda 14 de la Constitución le aseguró a Ramírez la ciudadanía estadounidense. Esa provisión, ratificada en 1868, otorga el estatus automático a todos los nacidos en territorio de EE.UU., con excepciones para los hijos de diplomáticos y los nacidos de miembros de ejércitos extranjeros, aunque esta última está en desuso.

La orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día que regresó al poder, el 20 de enero, busca agregar una tercera limitación.

Ramírez cree que esto es ilegal: "Quiere tratar de determinar quién es estadounidense y quién no. Quiere quitarle la ciudadanía a millones de personas cuyos padres vinieron a este país buscando una mejor vida, como mi mamá, como mi papá. Que él crea que pueda ser más poderoso que la Constitución para mí es alarmante", señala.

La legendaria canción de Springsteen 'Born in the USA' (Nacido en Estados Unidos, en español) sirvió de banda sonora para la manifestación en contra del plan de Trump frente a la Corte Suprema, que escuchó la semana pasada argumentos sobre los bloqueos nacionales a la orden.

Ramírez también canalizó a 'The Boss' para nombrar a la propuesta de ley que ya introdujo ante la Cámara de Representantes y que, según ella, cuenta con el apoyo de más de 100 legisladores.

Su proyecto busca limitar el acceso de la Administración a "fondos federales destinados a otras cosas para implementar su orden ejecutiva" en caso de levantarse el bloqueo judicial.

La propuesta también pretende reafirmar "lo que ya está dicho en la Constitución: que si naciste en este país, eres ciudadano, punto", apunta.

'Born in the USA', pensada como una amarga reflexión sobre el regreso de los veteranos de la guerra de Vietnam, se ha convertido en un himno patriótico para algunos y de reivindicación para otros.

Esta relación entre la música del legendario rockero y los intentos de impedir la agenda de Trump cobra más vigencia debido a los recientes desencuentros públicos entre el nativo de Nueva Jersey y el mandatario republicano.

En la apertura de su nueva gira en Inglaterra el 14 de mayo, Springsteen dijo que su país "está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora". Esta semana publicó un miniálbum en vivo donde se le escucha decir que EE.UU está "persiguiendo a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su disidencia".

Trump, por su parte, escribió en su plataforma Truth Social que el rockero "debería MANTENER LA BOCA CERRADA" hasta que regrese al país.

Ante la marcada división política en el país, Ramírez insiste en que todos los legisladores, sin importar afiliaciones, deben proteger la Constitución.

Los derechos refrendados en ella se respetan "en unos estados y otros no", lamenta pidiendo a la Corte Suprema recordar su responsabilidad "y no dejar que el presidente venga a ponerle presión". El Congreso es "el único que puede cambiar la Constitución y los derechos de ciudadanía", enfatiza.

Ante el descontento de varios sectores de la sociedad ante lo que perciben como pasividad del Partido Demócrata, la congresista indica que hay que tener en cuenta a los constituyentes. "Cuando nuestro pueblo nos está diciendo que no ven que hemos hecho suficiente, tenemos que escucharlos".

"Yo quiero poder decir con certeza que todo demócrata en este momento está haciendo todo lo posible para poder ser oposición a este Gobierno autoritario que nos quiere quitar la democracia", dice.

Aunque destaca que han logrado "algún progreso", reconoce que tienen "mucho más que hacer", algo difícil en un Congreso totalmente controlado por republicanos. EFE

(foto)(vídeo)