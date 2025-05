Sorpresa mayúscula y una eufórica reacción con el último expulsado de 'Supervivientes': "Soy otra persona"

Los concursantes de 'Supervivientes' afrontan la recta final de la aventura y, después de 75 días de convivencia, las expulsiones se vuelven cada vez más complicadas. Tras la reunificación de 'Playa Calma' y 'Playa Furia' la semana pasada tras el regreso de Terelu Campos a los Cayos Cochinos, y con 'Playa Magna' convertida en su nuevo hogar, los supervivientes se han enfrentado este jueves a uno de los 'adioses' más inesperados.

Tras la salida de la lista de nominados de Borja González en la ceremonia de salvación del martes en 'Tierra de nadie' al contar con el apoyo del público en su primera nominación, la expulsión quedaba entre Pelayo Díaz, Joshua Velázquez y Álex Adrover y, a pesar de lo dura que está siendo la experiencia, todos coincidían en sus ganas de quedarse y seguir dándolo todo, confesando sus deseos de llegar hasta la final tras dos meses y medio en Honduras.

Pero uno ha tenido que despedirse del concurso. El primer salvado de la noche, como anunciaba Jorge Javier Vázquez, ha sido Álex, que no daba crédito a que la audiencia le hubiese apoyado una vez más y recibía las enhorabuenas y los abrazos de sus compañeros mientras el asturiano y el canario -dos de los concursantes que más juego han dado en esta edición- se cogían de la mano expectantes por descubrir quién sería el expulsado.

El presentador pronunciaba el nombre de Joshua, revelando que el público había decidido que Pelayo continuase la aventura. Una expulsión que el de 'Maestros de la Costura' se ha tomado con deportividad y alegría, despidiéndose del grupo y de la palapa con una gran sonrisa y una inesperada confesión.

Reconociendo que la razón de su felicidad es que "necesito comer", el canario ha querido "darle las gracias a todo el mundo que me ha votado semanas atrás" y ha confesado que "esto para mí no es un trabajo al uso, para mí esto era una ilusión". "Me ha cambiado la vida, cuando llegue a España seré otra persona" ha revelado emocionado.

"Y lo que pase aquí, se queda aquí. Creo que me los llevo a todos" ha finalizado lanzando así un mensaje a sus compañeros -que han reaccionado con aplausos- con los que espera tener relación tras el reality a pesar de los conflictos que hayan podido tener durante la convivencia, antes de abandonar la palapa dando saltos de alegría porque por fin va a poder comer.