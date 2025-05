Sheila Casas desmiente que Escassi tuviera un affaire con Terelu Campos

Mucho se está hablando del supuesto affaire entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi en el pasado después de que ellos jugasen con la incógnita en 'Supervivientes 2025', pero lo cierto es que todavía se desconoce si eso llegó a ocurrir o no.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Sheila Casas y le ha podido preguntar si ella es conocedora de esa relación, pero ha confesado que "a mi él me dijo que no, pero no lo sé. No lo sé, a lo mejor no se acordaba, pero a mí me dijo que no en su día".

De esta manera, parece que sería una broma entre los dos concursantes. Aún así, la novia del jinete ha asegurado que si hubiese pasado "no" tiene importancia porque "fue hace muchísimos años y fue antes de conocerme, que es su vida".

Muy enamorada, la hermana de Mario Casas no descarta darse el 'Sí, quiero' con Escassi a su vuelta del concurso: "Pues no lo sé. Cuando llegue y vea cómo estamos, pues nunca se sabe la vida, ¿no? Si estamos bien y somos felices... que sea lo que tenga que venir".

Por último, también se le preguntaba por la nueva relación del actor con Melyssa Pinto, en lo que Sheila se ha mostrado más cauta asegurando que "no puedo opinar porque yo no hablo de la vida personal de Mario, estamos muy felices, que es lo importante, y que sea así ¡por favor! Que sea por mucho tiempo".