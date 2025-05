Esta receta con huevo y pan rallado obrante tiene nombre propio en cada casa: así la hacían nuestras abuelas

Aprovechar hasta el último ingrediente es parte de la rutina diaria de las cocinas, y esa tradición viene heredada de las abuelas. El huevo batido y el pan rallado sobrantes tras rebozar filetes, croquetas o pescados, no necesariamente tiene que terminar en la basura. Esta fórmula, nacida de la necesidad, del ingenio y del respeto por la comida, puede convertirse en una receta sencilla pero sabrosa.

Popularmente se conocen como "huevos tontos", aunque lo cierto es que en cada hogar reciben un nombre distinto. El proceso, eso sí, suele ser siempre el mismo: una mezcla rápida, una fritura breve y un resultado que gusta a todos.

Hoy, esta preparación vuelve a muchas cocinas gracias a las redes sociales, que están rescatando recetas humildes como esta y devolviéndoles el protagonismo que un día tuvieron en la mesa.

PASO A PASO DE LA RECETA DE LA ABUELA

Según Toñi y Lorena, más conocidas en TikTok como @lasrecetasdemimadre, esta forma de aprovechar sobras del rebozado es perfecta para no tirar nada.

La preparación comienza mezclando los dos ingredientes sobrantes del rebozado: huevo y pan rallado. La cantidad no es exacta: se ajusta según la textura que se quiera conseguir. Si queda demasiado líquido, se añade más pan rallado; si está muy seco, unas gotas más de huevo. La masa --a a la que se le puede añadir una pizca de sal y especias al gusto -- debe quedar lo bastante firme como para poder darle forma sin que se deshaga.

El paso siguiente es formar croquetas con la masa. En el centro, se introduce un trozo de queso (en su caso, gouda). Cualquiera que se funda bien sirve, para conseguir un interior cremoso y sorprendente. Una vez formadas, se fríen en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes por fuera. También pueden prepararse en horno (180º durante 15 minutos) o en la freidora de aire (180º durante 10 minutos).

El resultado es una especie de croqueta con una textura que recuerda a la del rebozado tradicional, pero con un interior relleno de queso fundido que marca la diferencia. Ideal para un picoteo rápido o recurso como de última hora cuando no se quiere tirar nada.

UNA RECETA CON VARIOS NOMBRES SEGÚN EL HOGAR

Esta receta ha despertado recuerdos en muchos usuarios de redes sociales. Los comentarios en el vídeo reflejan el arraigo popular de esta receta, conocida con distintos nombres según la zona o la familia.

"Eso me lo hacía mi abuela cuando era pequeña, no recuerdo cómo lo llamaba, ¡pero tenía nombre!", comenta una usuaria. Otra añade: "Yo los llamo matahambre , sirven para ir picoteando mientras terminas de hacer la comida". En algunos hogares, la receta se prepara sin queso: "En mi casa siempre lo hemos hecho solo con el huevo y el pan que sobra; los llamamos panes ... Cuando veías los filetes empanados y no estaban los panes, no era lo mismo".

También se mantiene viva a través de generaciones: "Desde chica los como. Mi abuela se lo enseñó a mi madre y ahora soy yo la que se los hace a mis hijas", comparte otra seguidora. En algunas regiones incluso forman parte del cocido: "Sí los conozco. Donde vivo se llaman rellenos , y se preparan con la carne del cocido o para acompañarlo", explica otra usuaria.

"¡Guárdate esta receta de aprovechamiento!", insisten Toñi y Lorena. Y razón no falta: con apenas tres ingredientes y un poco de memoria, se puede recuperar un pedazo de historia culinaria.