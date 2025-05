Terelu Campos confiesa en 'Supervivientes' más detalles sobre su pasado con Álvaro Muñoz Escassi

Exprimiendo al máximo esta nueva oportunidad en la isla de 'Supervivientes', Terelu Campos está mostrando su lado más divertido y relajado ante las cámaras frente a las que ha bromeado sobre el affaire que mantuvo con su compañero y amigo, Álvaro Muñoz Escassi, en el pasado. Dando mucho de qué hablar en España, la pareja sigue revelando detalles de su encuentro sobre el que sus compañeros quieren saber más.

"A qué le queda bien el bañador a Álvaro, entiendo que os hayais quedado sin palabras" bromeaba Terelu ante las preguntas de Josrge Javier Vázquez sobre el jinete. A pesar de las pequeñas pildoritas que han ido soltando en la convivencia, Terelu insistía ante sus compañeros: "Me querÉis sacar mentira por verdad, vais a venir a robarle a la policía, vamos". En medio de esta conversación, Álvaro intervenía echando más leña al fuego: "Me acuerdo hasta de cómo iba vestida", afirmación ante la que Terelu sentenciaba: "que no te vayas de la lengua".

Aunque Terelu ya ha revelado en repetidas ocasiones que su vida sentimental no pasa por su mejor momento, la presentadora de televisión está disfrutando al máximo su paso por Honduras donde la hemos visto compartir risas y juegos con compañeros como Escassi o Montoya: "Yo me estoy dejando, para una vez... yo estoy muy cerrada, pero aquí estamos al aire libre, muy en libertad". Ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez por conocer el 'pasado amoroso' entre la presentadora de televisión y el jinete, Terelu sentenciaba: "Ya dije que he olvidado casi todo".