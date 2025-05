Senado de EE.UU. revoca prohibición en California a venta de autos a gasolina

(Bloomberg) -- El Senado de Estados Unidos votó a favor de bloquear un programa de California que prohíbe los coches y otros vehículos de gasolina para 2035, enviando la medida al presidente Donald Trump para su firma.

La votación del jueves, con 51 votos a favor y 44 en contra, revoca una exención de la Agencia de Protección Ambiental emitida bajo el mandato del expresidente Joe Biden que permitía a California promulgar normas de emisiones más estrictas que los requisitos del gobierno de EE.UU. para aumentar las ventas de vehículos eléctricos y otros vehículos de cero emisiones.

La decisión de derogar las exenciones para los programas estatales de automóviles revoca una práctica de décadas, consagrada en la Ley de Aire Limpio de 1970, que permitía al estado más poblado de EE.UU. establecer normas de contaminación más rigurosas que los requisitos federales. Esa autoridad, concebida inicialmente para ayudar a California a combatir el smog, ha permitido al estado liderar la elaboración de medidas ambientales adoptadas por otros estados del país.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los requisitos de California, que encontraron oposición entre fabricantes de automóviles, productores de combustible y el propio Trump, también iban a aplicarse en Nueva York, Washington y otros estados que decidieron seguir su ejemplo. Los detractores, como Toyota Motor Corp., la asociación American Fuel and Petrochemical Manufacturers y la Cámara de Comercio de EE.UU., han sostenido que las metas son inalcanzables.

“Durante las últimas dos décadas, California ha utilizado su autoridad de exención para imponer sus políticas climáticas extremas al resto del país, lo que nunca fue la intención de la Ley de Aire Limpio”, dijo la senadora Shelley Moore Capito, republicana por Virginia Occidental. “La decisión de limitar la elección de los consumidores, aumentar los precios de los automóviles y costar cientos de miles de puestos de trabajo fue tomada por California y aprobada por una administración federal que ya había sido rechazada por los votantes estadounidenses”.

La Cámara de Representantes aprobó la ley a principios de este mes. Trump ha criticado a los vehículos eléctricos, alegando que no funcionan y que beneficiarán a China y México, mientras perjudican a los trabajadores estadounidenses del sector automotor. Su administración ha comenzado a deshacer políticas climáticas y medioambientales de la era Biden, incluidas las que impulsan el cambio hacia vehículos sin combustibles fósiles.

Los requisitos de California fueron diseñados para reducir la contaminación y recortar más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos ligeros en el estado para 2040. Su revocación provocó críticas de grupos como el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

“Esta votación es un ataque sin precedentes e imprudente a la autoridad legal de los estados para hacer frente a la contaminación que causa asma, enfermedades pulmonares y cardíacas”, afirmó Manish Bapna, presidente del grupo ecologista. “Tras una campaña de presión multimillonaria por parte de las grandes petroleras, los republicanos abandonaron sin dudarlo su opinión de que los estados son los más indicados para promulgar medidas que reflejen los valores e intereses de sus residentes”.

La votación desafió una resolución del parlamentario del Senado, un intérprete no partidista de las normas y procedimientos de la cámara, según la cual las exenciones de la EPA no pueden ser derogadas mediante la Ley de Revisión del Congreso, el procedimiento que los republicanos están utilizando para anular las normas de California. La ley permite revocar medidas de la era Biden finalizadas en los últimos meses de su mandato.

Los republicanos emplearon una controvertida maniobra procesal para eludir esa sentencia, lo que provocó la vehemente oposición de los demócratas del Senado, que afirmaron que crearía un precedente peligroso sobre lo que el Senado puede hacer con una simple mayoría.

“Esto se está volviendo nuclear”, afirmó el líder de la minoría Chuck Schumer el miércoles por la noche, añadiendo que permitiría a los republicanos secuestrar las normas, erosionar “el Senado y socavar esta institución por la que dicen preocuparse”.

Nota Original: Senate Votes to End California Gas-Car Ban, Sends Bill to Trump

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

--Con la colaboración de Lillianna Byington.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.