Leales a Evo Morales anuncian lucha social y legal para habilitar su candidatura

La Paz, 20 may (EFE).- Líderes sociales afines al expresidente boliviano Evo Morales anunciaron este martes el inicio de una lucha social y legal para conseguir que el órgano electoral de Bolivia registre su candidatura, luego de que en la víspera no lograra inscribir su nombre por no tener un partido reconocido.

"Vamos a empezar con nuestras movilizaciones escalonadas a nivel nacional, con la unidad vamos a lograr que nuestro representante (Morales) vaya a ser candidato", declaró a los medios el dirigente campesino Pedro Llanque.

Por su parte, la dirigente Juanita Ancieta dijo que "la lucha va a continuar en las calles, va a ser legal y una batalla social" de "entera responsabilidad" del Gobierno de Luis Arce y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La primera acción de los seguidores de Morales (2006-2019) es una marcha prevista para la tarde de este martes que recorrerá el centro de La Paz hasta llegar a las oficinas del TSE.

Morales quedó fuera de las elecciones generales del 17 de agosto al no haber podido inscribir su candidatura presidencial con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), que hace un par de semanas perdió su personalidad jurídica.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, dijo que el TSE no pudo inscribir a sus candidatos, aunque sí enviaron las listas de postulantes "vía correo electrónico" para que se valore su situación.

Pan-Bol quedó fuera de la carrera electoral luego de que la Sala Plena del TSE determinara cancelar la personalidad jurídica del partido debido a que en la elección presidencial de 2020 no alcanzó el 3 % de votos que la legislación boliviana establece.

Chávez recordó que una ley permitía mantener su personería a los partidos sin alcanzar el umbral mínimo de votos, debido a la condición excepcional de aquella elección por la pandemia de la covid-19.

"Ellos (Pan-Bol) han sido sometidos a un proceso interno dentro del TSE y se ha decidido no aplicar la sanción", recordó el abogado.

También mencionó que el partido afectado inició "las impugnaciones respectivas" para conseguir su habilitación, al mismo tiempo que hace ya varios días se hizo una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la aplicación de medidas cautelares a favor del candidato y de la organización.

En este marco, Morales convocó a través de X a "un Gran Reencuentro Nacional" para enfrentar "a los verdaderos enemigos del país: la crisis económica y el abuso de poder".

"Llamo a todos los que creen en una Bolivia con justicia social, con participación amplia y sincera, a retomar el camino del diálogo democrático y a defender, juntos, el Proceso de Cambio que nació del pueblo y para el pueblo", agregó, sin dar más detalles.

Morales, quien gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), considera que puede ser candidato pese a que el Tribunal Constitucional declaró que la reelección en Bolivia "es por una única vez de manera continua" y que no es posible un tercer mandato.

El oficialismo se presenta dividido para los comicios, con el Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, considerado el "sucesor" de Morales, quien hace unas semanas rompió con el expresidente.

Por su parte, la oposición, también fragmentada, tiene como principales referentes al empresario Samuel Doria Medina, de Unidad, y al exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de Libre. EFE