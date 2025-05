La Junta restaura la obra sobre el Holocausto judío A-Z de Wolf Vostell para su exposición en el MEIAC de Badajoz

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha culminado la restauración de la obra A-Z (1995), del artista alemán Wolf Vostell tras casi 30 años en los almacenes del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz.

Tras pasar todo este tiempo sin ser expuesta, la última vez entre 1995 y 1998, esta pieza vuelve a ocupar un lugar destacado en el museo como parte de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la barbarie del Holocausto.

La restauración ha sido realizada por profesionales acreditados en el propio museo bajo supervisión técnica del equipo del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, con autorización de la Secretaría General de Cultura.

A-Z es uno de los últimos trabajos de Vostell y representa a las víctimas del Holocausto. La obra fue adquirida por el MEIAC en 1995, año de su apertura, y desde entonces permanecía en almacén debido a su delicado estado de conservación, detalla el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Esta pieza vuelve ahora a la luz coincidiendo con la exposición 'Auschwitz: Topografía de la Barbarie', impulsada por el IES Donoso Cortés de Don Benito e inaugurada el 16 de mayo en la planta sótano del MEIAC.

La muestra incorpora los trabajos del alumnado que ha participado en este proyecto educativo desde 2016, premiado como ejemplo de Buenas Prácticas Digitales por la Consejería de Educación, cuyo objetivo es consolidar una cultura de paz y memoria democrática a través de la visita al campo de concentración de Auschwitz y la producción de contenidos audiovisuales, gráficos y narrativos que rescatan el testimonio de las víctimas.

En el acto y entrega de diplomas a los 66 estudiantes participantes, celebrado el mismo día de la inauguración de la exposición, estuvieron presentes personalidades como el cónsul honorario de Polonia, Enrique Villamor y Soraluce; el director del departamento educativo del Instituto Nacional Auschwitz-Birkenau en España, Eduardo de Ocampo; el coordinador del proyecto, profesor Antonio José Arjona Casillas; la directora del MEIAC, Catalina Pulido, y el secretario general de Cultura, Francisco Palomino.

"En tiempos donde resurgen discursos de odio, intolerancia y exclusión, vuestro testimonio se vuelve urgente. No hay futuro posible sin memoria. No hay libertad sin justicia. No hay paz sin verdad", destacó Francisco Palomino, pues "es también un símbolo del compromiso con la verdad, con la memoria y con los valores democráticos".

CRÍTICA DEL HOLOCAUSTO DESDE EL ARTE

La obra A-Z de Vostell es un sobrecogedor cuadro-objeto de gran formato que articula una denuncia artística del exterminio judío. Con un bastidor metálico que soporta malla metálica, cuelgan de ella maletas que conforman la estrella de David, ropas usadas, piezas de escayola y una televisión en bronce, símbolo de la transformación y el olvido.

La composición se completa con un tren de juguete, símbolo del éxodo forzado, y una línea roja que atraviesa todo el conjunto, desde la A hasta la Z, en clara alusión a Auschwitz.

Este proyecto expositivo plantea un diálogo entre el arte contemporáneo y la conciencia crítica, generando un espacio de reflexión que vincula la creación artística con los procesos educativos en defensa de los derechos humanos.

La colaboración entre el MEIAC y el IES Donoso Cortés pone de manifiesto la capacidad del arte para mantener viva la memoria histórica.

La restauración de esta obra se suma a otras actuaciones impulsadas por la Junta de Extremadura en el MEIAC en los últimos años para garantizar la conservación de su valioso patrimonio, que supera las 2.500 piezas. Esta acción refuerza el compromiso con la protección del arte contemporáneo.