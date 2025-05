Foxconn asegura que el centro de datos de IA con Nvidia tendrá 100 megavatios de potencia

Taipéi, 20 may (EFE).- El presidente de Foxconn, Young Liu, aseguró este martes que el centro de datos de inteligencia artificial (IA) que está construyendo en Taiwán con la estadounidense Nvidia contará con 100 megavatios de potencia y se hará en varias fases.

El empresario hizo este anuncio en el marco de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, y un día después de que el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, avanzara su intención de construir un superordenador de IA en la isla en colaboración con Foxconn, TSMC y el Gobierno taiwanés.

"La energía es un recurso muy crítico en Taiwán, no quiero usar la palabra escasez. Nos llevará varios pasos alcanzar los 100 megavatios, así que construiremos 20 para empezar, luego otros 40 y en la siguiente fase otros 40 más", aseveró Liu en una conferencia.

El directivo de Foxconn explicó que el centro de datos se ubicará en la ciudad sureña de Kaohsiung y en otros lugares de Taiwán que cuenten con suficiente disponibilidad de energía.

Durante esta misma conferencia, Huang afirmó que este complejo permitirá abastecer a todo el ecosistema de inteligencia artificial de Taiwán.

"Vamos a construir una fábrica de IA para que tú (Foxconn) la uses, para que yo la use y para que la use todo el ecosistema de Taiwán. Foxconn va a convertirse en un proveedor regional de nube de IA de clase mundial", afirmó el consejero delegado de Nvidia, compañía que cuenta con 350 socios en la isla.

La asociación entre la firma taiwanesa y la tecnológica dirigida por Jensen Huang viene de lejos: Foxconn es el principal fabricante de los servidores GB200 de Nvidia, que resultan fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones más punteras de inteligencia artificial.

Fundado en 1974, Foxconn es el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países. EFE