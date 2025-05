Estados Unidos aprueba una ley contra la pornografía de venganza y la generada por inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promulgado este lunes una ley que aumenta la protección de las víctimas de la pornografía de venganza y de las imágenes sexuales generadas por inteligencia artificial (IA). En la ceremonia, el dirigente ha animado a firmarla también a la primera dama, Melania Trump, por su impulso a la iniciativa.

"Esta será la primera ley federal de la historia para combatir la distribución de imágenes explícitas, imaginarias, publicadas sin el consentimiento del sujeto, tomar fotos horribles, y supongo que a veces incluso inventar las imágenes que publican sin consentimiento o cualquier otra cosa", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

Trump ha bromeado diciendo que él es un blanco frecuente de imágenes manipuladas por inteligencia artificial.

El 'Take It Down Act' (Ley Elimínalo, en español) pretende aumentar la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en las que se comparte pornografía de venganza e imágenes explícitas generadas por IA, además de proporcionar a las autoridades claridad sobre cómo perseguir estas actividades.

Anteriormente, la ley federal prohibía crear o compartir imágenes explícitas realistas de niños generadas por inteligencia artificial, pero las leyes que protegían a las víctimas adultas variaban de un estado a otro y no existían en todo el país.

"La inteligencia artificial y las redes sociales (...) pueden convertirse en armas, moldear creencias y, lamentablemente, afectar a las emociones e incluso ser mortales", ha asegurado durante el acto Melania Trump, que en los últimos meses se ha reunido con víctimas, familiares y activistas.

En particular, la primera dama de Estados Unidos ha destacado a Elliston Berry, una adolescente de 15 años víctima de pornografía generada con IA, por "defender con valentía el cambio a pesar de los riesgos para ella y su familia" y por "hacer de este proyecto de ley una prioridad nacional".