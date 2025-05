Un colombiano sospecho de crímenes en serie enfrenta una petición de 39 años de cárcel

Bilbao (España), 19 may (EFE).- Un colombiano, del que se sospecha que cometió en España crímenes en serie sobre homosexuales a los que conocía en aplicaciones de citas, se enfrenta a una petición de hasta 39 años de cárcel por una de las muertes de que se le acusa.

Este lunes concluyó el juicio con jurado por la muerte de un hombre en 2021 en Bilbao (norte) contra el joven N.D.M.B., que está en prisión por un intento de homicidio y es sospecho de acabar con la vida de cinco hombres.

El procesado ya fue condenado en otra causa a diez años de prisión por intento de homicidio y a dos años y tres meses por un delito de estafa continuada tras vaciar las cuentas de otra víctima.

La Fiscalía mantiene su solicitud de 16 años por homicidio, mientras que la defensa insiste en que solo se cometió un delito de estafa.

La acusación particular y popular, que ejerce la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, mantiene los 39 años de prisión al calificar los hechos como asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual.

En su turno de última palabra, el procesado se dirigió al jurado para pedir que se le condene por lo que ha hecho: "no por lo que no he hecho".

Su abogado recordó que no existe una sola sentencia que le haya condenado homicidio ni "una sola prueba que le incrimine de forma directa o indirecta con la muerte ni con la víctima".

La acusación particular y popular, en cambio, concluyó que "no cabe otra conclusión lógica" que considerar que el acusado atentó contra la vida de la víctima.

Además, resaltó que víctima y victimario se conocieron a través de una aplicación de contactos para homosexuales, lo que el acusado utilizó para acceder al domicilio y asfixiar al fallecido.

Por su parte, el Ministerio Fiscal consideró "acreditado" que la víctima no falleció de muerte natural sino violenta y que fue el encausado quien "le mató", sin indicios de que participaran terceras personas.

Asimismo, recordó que la Policía responsabiliza al acusado de muertes e intentos de homicidio con características comunes: varones homosexuales, que vivían solos y utilizaban aplicaciones de contacto. EFE

