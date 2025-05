Mendonça Filho, en concurso en Cannes: 'Brasil tiene un problema de amnesia autoinfligida"

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 19 may (EFE).- Kleber Mendonça Filho presentó este lunes en la competición de Cannes 'O agente secreto', un filme muy bien recibido sobre la memoria histórica de Brasil. "Mi país tiene un problema de amnesia autoinfligida" sobre lo que ocurrió en el pasado, aseguró el realizador.

Una amnesia "agravada por la amnistía de 1979, propuesta por el Gobierno que había cometido incontables actos de violencia contra la población brasileña" y "ese traumatismo provocó la amnesia de la población", afirmó Mendonça Filho en la rueda de prensa de presentación del filme.

Durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985) "era normal cometer todo tipo de violencia y luego continuar y mirar hacia adelante porque no era agradable hablar de ciertas cosas", recordó el realizador.

Una cuestión que no es la única que le llevó a hacer 'O agente secreto', pero reconoció que la "la idea de salvaguardar la memoria" le rondaba la cabeza y cuando investigó para hacer su trabajo anterior, 'Retratos Fantasmas' (2023), recuperó las ganas de trabajar en el guion de este filme.

Un filme que se desarrolla en 1977, un año clave en la dictadura militar, cuando comenzó una cierta protesta social que hizo que el Gobierno reaccionara de una manera alocada. Y en ese momento, Marcelo (un gran Wagner Moura) es un investigador y profesor universitario que regresa a su Recife natal para buscar a su hijo e huir de una persecución injusta.

La memoria histórica también era el objeto de la oscarizada 'Ainda estou aqui', de Walter Salles. Y en ambos casos los cineastas se centraron en las consecuencias para la sociedad actual.

"Cuando vi el filme de Salles, me di cuenta que eran como dos hermanos que no conocían la existencia del otro, dos hermanos diferentes que emiten en una frecuencia común y hablan de temas y sentimientos de nuestro país", explicó el realizador de 'Bacurau', que se llevó el Premio del Jurado de Cannes en 2019.

Dos películas que demuestran un buen momento del cine brasileño, que recupera la importancia que tenía hace unos años.

"Hay que recordar que antes de la pandemia atravesábamos un periodo muy fuerte, con más de 15 filmes en la Berlinale -de 2019-, 'Bacurau' en Cannes... luego pasó la pandemia y ahora volvemos con una producción notable de largometrajes", resaltó Mendonça Filho.

"Nunca he visto un cine tan diverso, con realizadores y realizadoras que nunca antes habían rodado y eso genera otro problema, hay que ocuparse de la distribución. Brasil tiene que empezar a organizarse, hay muchos países, como Francia, que ya lo han hecho. No tengo nada contra el streaming, es una realidad, esta película, tras su explotación en salas será vista en streaming en Brasil, donde sin embargo las salas casi no existen", agregó.

Por eso, abogó por que el Gobierno desarrolle un circuito de distribución y exhibición que sea "democrático, de calidad y con precios humanos".

Al respecto, Moura apuntó que "el Gobierno fascista (en referencia al de Jair Bolsonaro) aniquiló toda posibilidad de hacer cine" y por eso él llevaba muchos años sin rodar en portugués.

"Luego conocí a Kleber (...) y me uní a él por motivos políticos. Los brasileños atravesamos un periodo difícil y autoritario, la prensa, los artistas, fuimos atacados y nos unimos en esa época para ver cómo responder a esa situación de autoritarismo".

Y lo hicieron con una película en la que el protagonista es alguien "fiel a sus valores de dignidad en un momento en el que ser correcto se convierte en algo peligroso, por lo que recibe amenazas que vienen del poder".

En esas épocas distópicas, "lo más bello es el sentido de lo colectivo", que en el filme se muestra a través del grupo de refugiados que viven en el mismo edificio de apartamentos de Recife mientras esperan ser ayudados, afirmó el actor de 'Narcos'.

Una película que comenzó como una serie de notas personales del realizador, que fue recopilando a lo largo de los años para desarrollar un proyecto de análisis histórico.

Lo situó en 1977 porque es el primer año que recuerda claramente. "Yo tenía nueve años y por una serie de razones familiares fue un año que me marcó, así que cuanto más escribía, más entraba en ese universo y el proceso de escritura del guion fue como abrir un portal y sumergirme en el pasado de Brasil y de Pernambuco".

Un proceso de escritura que le llevó cuatro años. "Es muy extraño que ahora en Estados Unidos las universidades estén siendo atacadas porque quieren enseñar la ciencia y los hechos factuales del mundo", reflexionó Mendonça Filho sobre el paralelismo con su filme.

Y la rueda de prensa se cerró con un grito del equipo: "¡El estreno en Recife va a ser histórico!". EFE

