Lunes, 19 de mayo de 2025 (07.30 GMT)

Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene previsto convocar a partir de este lunes a los partidos políticos para iniciar las consultas para la formación de un Gobierno, tras las elecciones del domingo, donde ha ganado la coalición del primer ministro en funciones, Luís Montenegro, y los socialistas han perdido 20 escaños en el Parlamento.

Jerusalén.- Al tiempo que Israel continúa su ofensiva terrestre en Gaza, que ha vuelto a disparar el número de muertos y los desplazamientos forzados de los palestinos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia el suministro de "una cantidad básica de alimentos" a la población gazatí, aunque hasta el momento no ha concretado ni cuando ni como se reintroducirá esa ayuda.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acoge la primera cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), como parte de su objetivo de 'resetear' las relaciones bilaterales tras el Brexit.

Bucarest.- El europeísta Nicusor Dan, que ganó este domingo las elecciones presidenciales en Rumanía con el 55,1 por ciento de los votos,, tiene previsto iniciara este lunes los contactos para la formación de un nuevo gobierno que saque al país de la crisis política.

Brasilia.- El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo, con las audiencias para escuchar a los 82 testigos citados por la acusación y la defensa.

Berlín.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Transición Limpia, Teresa Ribera, se reúne con la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, y con el ministro de Medioambiente, Protección de Clima y Seguridad Nuclear, Carsten Schneider, tras lo cual ofrecen las dos primeras unas declaraciones ante la prensa.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de sus Estados miembros para 2025 y 2026.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este lunes al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, en medio de las tensiones entre ambos países por el tráfico de drogas y la crisis migratoria, y ante la promesa de mayor colaboración y respeto.

La Paz.- Finaliza el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones generales de agosto en Bolivia, en las que se elegirán al presidente, vicepresidente y a los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados. Mientras que el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue confirmado como el candidato presidencial del oficialismo.

Ciudad de Panamá.- La Ciudad de Panamá acoge desde este lunes la primera Semana del Clima de 2025 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), bajo el lema "Diálogos para la Ambición y la Implementación".

Taipéi.- El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, protagoniza una conferencia previa al inicio de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

Santo Domingo.- El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano llega a Santo Domingo, con la princesa Leonor a bordo.

Bangkok.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, fue recibido este lunes por la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, en la Casa de Gobierno de Bangkok, donde mantuvieron una reunión para fortalecer las relaciones bilaterales.

Manila.- La ministra de Asuntos Exteriores de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, se reunió este lunes en Manila con el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Osaka.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visita la Exposición Universal de Osaka, con motivo de la celebración del Día Nacional del país latinoamericano en el evento internacional, y en el marco de su viaje a Japón.

Pekín.- Los precios de la vivienda nueva en China cayeron por vigésimo tercer mes consecutivo en abril, haciéndolo además a un ritmo levemente más alto que en marzo pese a las medidas gubernamentales para atajar la larga crisis que afecta al sector.

Pekín.- La producción industrial en China creció un 6,1 % interanual en abril, una lectura inferior en 1,6 puntos a la del mes anterior que, según los analistas, deja entrever que la guerra comercial con Estados Unidos "empieza a pasar factura" a la segunda economía mundial.

Cannes (Francia).- Benicio del Toro protagoniza 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia'), de Wes Anderson, que se presenta este lunes en la competición de Cannes, al igual que 'O agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho y con Wagner Moura, mientras Isabelle Huppert llega con 'La femme la plus riche du monde', que no compite.

Cannes.- El realizador Kleber Mendonça Filho y el actor Wagner Moura presentan en la 78 edición del Festival de Cannes el filme 'O agente secreto', que se desarrolla en 1977 durante la dictadura militar en Brasil, y con el que compiten por la Palma de Oro.

Cannes.- Isabelle Huppert explica en rueda de prensa cómo fue meterse en la piel de la protagonista de 'La Femme la plus riche du Monde' (Thierry Klifa), una película basada en un escándalo real ocurrido en el seno de la multimillonaria familia del imperio L'Oréal, que se ha presentado en Cannes fuera de competición.

Cannes.- Wes Anderson presenta en la competición oficial de Cannes su nuevo film, 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia'), protagonizada por Benicio del Toro y MIa Threapleton y que cuenta también con Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett JOhansson o Benedict Cumberbatch.

Cannes.- Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', presentan en el marco del Festival de Cannes detalles de su nueva película, 'La bola negra'.

Cannes.- Entrevista con el filipino Lav Díaz y el mexicano Gael García Bernal, realizador y protagonista de 'Magallanes', película que se presenta fuera de competición en Cannes.

Cannes.- El realizador Spike Lee y el actor Denzel Washington cruzan la alfombra roja de Cannes para presentar, fuera de competición, la película 'Highest 2 Lowest', que también cuenta en su elenco con el músico ASAP Rocky.

Cannes.- La alfombra roja de Cannes recibe a la realizadora francesa Julia Ducournau y al equipo de 'Alpha', una de las grandes favoritas a ganar la Palma de Oro.

Cannes.- La Cañada Real de Madrid vuelve a Cannes de la mano del español Guillermo Galoe, quien cuenta en una entrevista con EFE la experiencia de rodar allí 'Ciudad sin sueño', seleccionada en la Semana de la Crítica de Cannes

Ciudad de Panamá.- El arte en cada esquina, en el vestíbulo de un edificio de oficinas, en un muro en la calle, en el parque del barrio, ese es el tipo de cultura que quiere mostrar un periódico panameño que después de especializarse en informar sobre algunas comunidades de Panamá, lanza ahora su revista de arte comunitario.

Ciudad de México.- Mexicanos se organizan para plantar árboles en urbes como la Ciudad de México, en medio de la advertencia de expertos que aseguran que el país se calienta 3,2 grados por siglo, más que el promedio del planeta.

Londres.- La feria de jardinería Chelsea Flower Show, que abre al público del 20 al 24 de mayo, prevé la visita de la familia real británica.

Quito.- El chocolate orgánico, el café, los chifles, los dulces y la crema de maní, entre otros productos típicos, hicieron que la provincia ecuatoriana de Manabí sea elegida como la 'Región Gastronómica Mundial de 2026', un reconocimiento cuyo prefecto, Leonardo Orlando, anticipa que permitirá impulsar la proyección internacional de la gastronomía manabita, una de las más afamadas de Ecuador.

