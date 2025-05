Lali Torres se defiende de las acusaciones de "montajista" tras sus imágenes en barco con Bertín Osborne

Apenas una desconocida para el gran público hasta hace dos semanas, Lali Torres ha saltado al ruedo mediático tras ser fotografiada junto a Bertín Osborne en un barco en Barcelona, desatando los rumores sobre si la periodista catalana sería la nueva ilusión del presentador.

Mientras el ex de Gabriela Guillén se apresuraba a negar la mayor asegurando que estaba con varios compañeros de 'Tú cara me suena' cuando se encontró con la comunicadora para hacer una entrevista, diferentes medios de comunicación apuntaban a que Lali, en su afán por ser famosa, habría tendido una trampa al artista y habría avisado a un conocido paparazzi con el que tiene una estrecha amistad de su 'cita' con Bertín.

Algo que la periodista ha desmentido en su visita al plató de 'Espejo Público', donde se ha defendido de las acusaciones de 'montajista' dejando entrever que aunque es cierto que llamó al fotógrafo fue porque había tenido un accidente de coche y necesitaba que alguien la llevase al puerto para poder hacer la entrevista pactada con el cantante de rancheras. Y, sin que ella supiese nada, este amigo paparazzi habría vendido sus fotografías con Bertín en la cubierta del barco.

Una versión que Lali en la que contaría con el apoyo del presentador, como ha revelado en el programa de Antena 3: "Hablé ayer con él y me dijo que esté tranquila que sabe perfectamente quién ha vendido las fotos y que tengo su apoyo" ha asegurado, dejando claro que no ha cobrado nada por hablar sobre su 'relación' con Osborne. "Me han ofrecido entre 10.000 y 15.000 euros por sentarme en un plató y no he querido" ha justificado.

"Está todo el tema claro, lo he explicado yo y Bertín lo sabe también. Me he quedado más tranquila porque ha quedado clarísimo" ha insistido ante las cámaras de Europa Press, negando rotunda que tendiese una trampa al artista para hacerse famosa.

"Bertín sabe que yo no tengo nada que ver en eso y entonces partiendo de que él ya confía, y sabe plenamente que yo no tengo nada que ver, yo creo que nadie más tiene que tener ninguna duda. He ido al plató para aclarar ese tema. Todos saben que no es para sacar ningún rendimiento económico porque así ha sido y ya está" ha sentenciado, dejando caer que ella también habría sido víctima del paparazzi que habría vendido las imágenes sin su conocimiento cuando afirma que su encuentro con Bertín "era una entrevista profesional y ha quedado clarísimo ya y no hay nada más que decir".