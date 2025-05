La UEFA expulsará a los aficionados que adquieran entradas por venta no autorizada

La UEFA ha emitido este lunes un comunicado en el que advierte de que la venta de entradas al público en general y a los aficionados de los equipos finalistas de sus competiciones de clubes se realiza exclusivamente a través de 'uefa.com', advirtiendo a los aficionados que no adquieran billetes a través de medios no autorizados ya que no tienen ningún tipo de validez y no se les permitirá ver el encuentro, pudiendo ver negado el acceso o siendo expulsados del estadio.

"En vista de las próximas finales de las competiciones de clubes de la UEFA, la UEFA advierte a los aficionados que no compren entradas en el mercado secundario a terceras partes no autorizadas, páginas web, agencias o revendedores. Dichas entradas pueden ser canceladas por la UEFA en cualquier momento y es probable que a los aficionados se les niegue la entrada o sean expulsados del estadio", ha anunciado la UEFA en un comunicado.

La UEFA ha explicado que las entradas emitidas para las finales de las competiciones de clubes son cien por cien digitales y están disponibles exclusivamente a través de su aplicación oficial 'UEFA Mobile Tickets', que incluye varias funciones de seguridad que tienen como objetivo combatir la venta no autorizada de entradas.

Entre las medidas de seguridad se encuentran acciones como la implementación de normas y restricciones en la transferencia de entradas para el público en general y para cada club finalista, la prohibición de compartir cuentas en la aplicación UEFA Mobile Tickets, ya que solo el teléfono utilizado para descargar las entradas móviles podrá acceder al estadio.

Además, las capturas de pantalla de entradas de móvil no serán consideradas como entradas válidas, denegando la entrada a todo aquel que intente acceder al estadio con dichas capturas de pantalla, siendo tampoco válidas las entradas impresas en papel.

Por último, la UEFA ha explicado que estas medidas forman parte de su cumplimiento de sus términos y condiciones de venta de entradas, incluso mediante la vigilancia de internet, y que tomará medidas entre las que se encuentra la cancelación de entrada cuando se identifiquen infracciones de sus términos y condiciones.