Georgescu ensalza las lágrimas de sus seguidores, "no por la derrota, sino por amor al país"

El líder del partido ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), Calin Georgescu, ha roto su silencio tras la derrota de su formación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y ha puesto en valor las "lágrimas" de sus seguidores, que "no lloran por la derrota, sino por amor al país y a su gente".

"Queridos, la victoria de la luz jamás se decidirá en unas elecciones, sino que surge de los corazones ardientes que no se rinden, de las almas que no se venden y de las conciencias despiertas (...). Rumanía no está perdida, solo está herida", ha afirmado Georgescu en un vídeo publicado en su cuenta en Facebook.

"Algunos de vosotros lloráis, puedo sentirlo. Escucho vuestro pesado llanto. Llorad, llorad, queridos, pero no desesperéis. No todas las lágrimas son pesadas. No lloráis por la derrota, sino por amor al país y a su gente", ha argüido.

Georgescu ha destacado que ahora deben preservar "nuestra única misión". "Vale más que miles de votos falsos, que las leyes y decisiones tomadas por obediencia, no por justicia", ha añadido en referencia a la anulación de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el propio Georgescu fue el candidato más votado, debido a la injerencia extranjera. Tras la anulación, Georgescu fue inhabilitado.

Además, Georgescu ha puesto en valor la "lucha" del candidato de su partido, AUR, George Simion, que "seguirá sirviendo a su país con determinación y energía", y ha asegurado que "reza" por el ganador de los comicios, el centrista y europeísta Nicusor Dan, "para que sea un presidente sabio para Rumanía y en particular por esta época política extremadamente turbulenta en el país y en el mundo".

Georgescu ha terminado su mensaje instando a sus seguidores a mantener la confianza pase lo que pase, "hasta el final", según el vídeo publicado en Facebook.

Mientras, Simion parece haber partido a primera hora de esta mañana en un vuelo internacional, probablemente hacia Varsovia, según informa el diario rumano 'Libertatea'. Simion se declaró ganador de las elecciones tras el cierre de urnas, pero más tarde reconoció su derrota tras la publicación de los resultados oficiales. En cualquier caso advirtió de que "esta guerra acaba de empezar".

Nicusor Dan derrotó el domingo con un 53,67 por ciento de votos (6.159.040 sufragios) al ultraderechista Simion (46,33 por ciento, 5.317.697), según los datos publicados por la Autoridad Electoral Permanente (AEP).