Policía israelí arresta y bloquea una marcha de activistas cerca de la frontera Gaza

Jerusalén, 18 may (EFE).- Varias organizaciones pacifistas palestino- israelíes han denunciado este domingo en sus redes sociales el bloqueo y arresto de varios activistas por parte de la policía fronteriza israelí en una marcha, a la que se han unido centenares de personas, convocada para acampar cerca de la Franja de Gaza y denunciar la ofensiva del Ejército.

En vídeos difundidos por el grupo de activistas Standing Together y Breaking the Silence se observan a varios agentes de la policía israelí empujando y tirando al suelo a varios de los participantes para que no puedan avanzar por la carretera hacia la frontera con la Franja.

Entre los arrestados, se encuentra uno de los codirectores de la organización pacifista Standing Toghether, Aloon Lee Gree, conocido por ser uno de los activistas que más ha denunciado la ofensiva de las tropas de Benjamín Netanyahu en la Franja y la matanza de palestinos.

"Dejadlo todo y venid esta tarde con nosotros a la frontera con Gaza para protestar contra la guerra, la muerte de niños y pedir la liberación de los rehenes. Nuestra protesta va contra un Gobierno que solo quiere aniquilar y ocupar la Franja de Gaza", decía Lee Gree en un vídeo publicado horas antes en su cuenta de Instagram.

"Mientras una columna de tanques avanza por la carretera hacia la frontera con Gaza, los activistas de Standing Together, junto con muchos otros manifestantes contra la guerra, se enfrentan a la policía fronteriza", escribió Uri Wetlman, uno de los miembros de Standing Together en su cuenta de X.

La marcha con cerca de 500 personas partió la tarde de este domingo desde la ciudad sureña de Sderot hacia la frontera con Gaza después de que el Ejército confirmara, hoy también, el inicio de su nueva ofensiva terrestre en el enclave palestino.

"En cuestión de horas o días, Smotrich, Ben Gvir y Netanyahu planean enviar decenas de miles de soldados para ocupar Gaza, matar de hambre a más niños, asesinar a más civiles palestinos, desplazar a más familias y sacrificar la vida de los rehenes y la seguridad de todos para colonizar la Franja", lamentaron activistas en declaraciones recogidas por el periódico Haaretz. EFE