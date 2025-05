Samantha Vallejo-Nágera, ajena a la polémica por la portada de Paulina Rubio

A la guerra judicial a la que llevan haciendo frente durante años ahora se suma una nueva polémica, el posado que ha hecho Paulina Rubio con sus hijos para la revista ¡HOLA! Una portada que ha dado la vuelta al mundo porque se ve a la artista posando con sus dos hijos, Eros y Andrea.

Colate se enteró del reportaje gracias a la periodista Isabel González cuando esta se la envió y, al parecer, no habría autorizado la sesión fotográfica de su hijo junto a su madre y su hermano para la revista.

Una nueva polémica por la que le han preguntado a la hermana de Colate, Samantha Vallejo-Nágera, y se ha quedado sorprendida porque no conocía la portada de la cantante. La chef disfrutó una tarde en la hípica junto a sus dos hijos pequeños, Roscón y Diego, en el Global Champions Tour de Hípica Madrid 2025 y allí fue abordada por la prensa.

"No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. Me encanta porque siempre me cuentas cosas que yo no sé", respondió al preguntarle por la exclusiva, demostrando así que no es consciente del revuelo que se ha formado.