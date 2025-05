Bad Bunny, Lenny Kravitz y otras figuras se ilusionan con los New York Knicks

Nueva York, 16 may (EFE).- Los New York Knicks se clasificaron este viernes para una final de la Conferencia Este por primera vez en 25 años y entre los famosos que no se lo quisieron perder en primera fila del Madison Square Garden destacó Bad Bunny, y junto a él otras figuras del espectáculo.

El reguetonero puertorriqueño, que ya había acudido a los dos primeros partidos en Nueva York de esta semifinal del Este, disfrutó a pie de pista del enorme triunfo por 119-81 con el que los Knicks eliminaron por 4-2 a los Boston Celtics, vigentes campeones de la NBA.

Bad Bunny se sentó este viernes junto al actor Timothée Chalamet, otro gran fan de los Knicks y protagonista entre las celebridades en esta postemporada del equipo neoyorquino.

El cineasta Spike Lee, sin duda el aficionado más famoso de los Knicks, el actor y director Ben Stiller y el músico Lenny Kravitz también celebraron la victoria de unos Knicks que ahora se medirán a los Indiana Pacers por un puesto en las Finales de la NBA.