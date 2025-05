Norma Duval, a corazón abierto sobre la muerte de su sobrino, Juan Carlos, a los 36 años

Norma Duval visitaba el pasado martes el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, destacando la fortaleza con la que ha afrontado los durísimos golpes que ha sufrido en su vida, y que no le han hecho tirar la toalla sino afrontar el día a día con optimismo y una sonrisa, se sinceraba como nunca sobre la muerte de su sobrino Juan Carlos -hijo de su hermana Carla Duval- el 15 de agosto de 2024 a los 36 años, con un bebé recién nacido.

"Es un impacto tan grande, lo de mi hermana -que falleció a causa de un cáncer de útero en 2010- es algo que nunca lo voy a superar, pero una muerte así, que no te la esperas, tan joven, con un niño de dos meses... Tú piensas que de salud está perfecto, pero algo no va bien, y eso desemboca en que quiere irse" confesaba sin poder contener las lágrimas en su entrevista con Sonsoles Ónega.

"Cuando una persona necesita ir al psicólogo, tiene que ir. Juan Carlos necesitaba ir. ¡Cómo será lo que tiene en su cabeza para no pensar en sus hermanas, en su madre que luchó tanto por vivir, por su familia... y desaparece. Te quedas que te quieres volver loco... Ahí empieza la lucha de levantarse y querer salir corriendo, y aquí estamos corriendo", reconocía sin parar de llorar, emocionando con su desgarrador relato a la presentadora.

Tras sincerarse a corazón abierto sobre la muerte de su sobrino, Norma ha reaparecido en la inauguración de la nueva tienda de Punto Roma en Sevilla y no ha dudado en pronunciarse sobre su emotivo testimonio sobre el fallecimiento de su sobrino a causa de la depresión que sufría desde la pérdida de su madre y que no pudo superar, insistiendo en la importancia de normalizar el hecho de hablar sobre la salud mental.

"Yo el otro día tuve una entrevista, efectivamente, muy emotiva con Sonsoles, a la cual tengo un aprecio, un cariño y una admiración enorme, y me sentí muy a gusto en esa entrevista y me abrí en canal. Y estoy encantada de haberlo hecho porque creo que lo he hecho con la persona realmente que tenía que hacer lo que es con ella. Y bueno, pues sí, hablamos un poco de todo y en el contexto de todo, pues salió también ese contexto que no quise eludirlo en ningún momento. Y creo que sí que es importante. Cuando alguien necesita una atención, hay que dársela" ha expresado emocionada, incidiendo en que hay que prestar más importancia a la salud mental, por eso lo ha verbalizado en su última entrevista.

Respecto al momento que está atravesando ahora mismo, la artista confiesa que no se puede quejar, puesto que está feliz con su marido Matthías Khün -al que ve "muchísimo" a pesar de que ella reside en España por sus múltiples compromisos profesionales y él en Suiza-, sus tres hijos, sus sobrinas Andrea y Paula Paredes y sus dos nietos, a los que pronto se sumará un nuevo miembro a su familia porque Yelko espera su segundo hijo para este verano.

"Estoy en un momento que tengo que vivirlo intensamente. Disfrutar de mi familia, disfrutar de mi marido, disfrutar de mis hijos, disfrutar del próximo nieto que me viene, y disfrutar de mi trabajo y de mis amigos, que tenga salud, que el universo me dé salud, para seguir en el camino de la vida, todo lo que pueda" ha revelado con una sonrisa.