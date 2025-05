Kristen Stewart firma en Cannes un crudo y visceral debut detrás de la cámara

Cannes (Francia), 17 may (EFE).- La actriz Kristen Stewart estrenó este viernes su debut directorial, 'The Chronology of Water', en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, un ejercicio crudo y visceral que adapta a la gran pantalla la historia de la escritora estadounidense Lidia Yuknavitch.

Basado en el libro homónimo de memorias de esa autora, el filme cuenta con un reparto encabezado por Imogen Poots y navega entre lo poético y lo sórdido a través de la mirada de Stewart y las palabras de Yuknavitch.

"Gracias a Lidia Yuknavitch por mirarle a la cara a lo jodido (sic)", dijo Stewart al llegar al escenario del Teatro Debussy, el segundo más importante del Palacio de Festivales de Cannes y hogar natural de las películas de Una cierta mirada.

Es una sección dedicada a los descubrimientos y visiones más autorales y, en el caso de Stewart, el Festival de Cannes seguía de cerca la pista a sus progresos detrás de la cámara desde 2017, cuando presentó en la Croisette su corto 'Come swim', tal y como explicó este viernes el delegado artístico del prestigioso certamen de la Costa Azul francesa, Thierry Frémaux.

"Lo vimos, nos gustó y lo hemos traído hasta el final", detalló Frémaux al presentar el largometraje, que destaca por su elaborado montaje y su fotografía.

Ambos venían de pasar por la alfombra roja del Gran Teatro Lumière, que esta noche estaba reservada a la proyección del documental 'Bono: Stories of Surrender', sobre el cantante de U2 y dirigido por Andrew Dominik.

La de Stewart (1990, Los Ángeles) fue la última película de la jornada de Cannes de este viernes -y, de hecho, los aplausos finales llegaron ya más allá de la medianoche, cuando cayeron los créditos-, en un día que también contó con el estreno de la esperada 'Eddington', la candidata a la Palma de Oro de Ari Aster.

"Gracias, no sé qué más decir, lo he dejado todo ahí", manifestó Stewart entre los incesantes aplausos al finalizar la proyección, mientras que Poot aseguró que es "la mejor directora".

En Una cierta mirada, la actriz estadounidense que se dio a conocer con la saga 'Crepúsculo' y se ha enfocado después en un cine mucho más autoral e independiente, compite por los premios contra varios nombres también muy conocidos de la interpretación.

En concreto, esta sección verá también desfilar por ella las óperas primas de Scarlett Johansson ('Eleanor the Great', el próximo martes) y Harris Dickinson ('Urchin', este mismo sábado). EFE

