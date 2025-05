Artista Vybz Kartel no está molesto por prohibición de presentarse en Trinidad y Tobago

San Juan, 16 may (EFE).- El reconocido artista jamaiquino de dancehall Vybz Kartel admitió este viernes que no le molestó que el Gobierno de Trinidad y Tobago, donde no se presenta hace 15 años, le privara de varios compromisos, incluyendo conciertos, debido a su pasado controversial, por el que estuvo encarcelado por asesinato.

"No hay ningún problema con que Vybez Kartel se presente en Trinidad", aseguró Adidja Palmer, nombre de pila del artista, en un video que colgó en sus redes sociales.

Las declaraciones de Kartel se dan un día después de que el Gobierno trinitense anunciara que le prohibió al artista que conceda entrevistas a medios y limitó su visita al país entre el 26 y el 31 de mayo para ofrecer varios conciertos, debido a su polémico pasado, que incluye estar en prisión por asesinato.

Según una orden de inmigración, Kartel no podrá realizar una entrevista que tenía programada en una emisora de radio por la mañana, ni aparecer en televisión, ni realizar una rueda de prensa local el 27 de mayo, explicó el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge.

Del mismo modo, el cantante tampoco podrá visitar una escuela o centro juvenil ni llevar a cabo un almuerzo cultural con líderes comunitarios, tal y como tenía planeado.

Sturge afirmó en una rueda de prensa este jueves que le preocupaba que Kartel interactuara con los jóvenes del país, "sobre todo porque su condena no se basó en méritos, sino en un tecnicismo legal".

No obstante, Sturge aclaró que Kartel sí podrá presentarse en el país en un concierto que sea "pre-aprobado" por las autoridades trinitenses, aunque será impedido de ofrecer las entrevista a los medios y las visitas a las comunidades.

En esta línea, Sturge se amparó de las leyes de Trinidad y Tobago y de los Derechos de los Niños de la Convención de la ONU, al decir que "la protección de los niños debe ser fundamental".

De acuerdo con Kartel, la presunta culpa para que el Gobierno trinitense decidiera dichas pautas, es por Jacho Entertainment, el promotor de un concierto que tiene en agenda el 31 de mayo próximo, y quien también organizó otros eventos aparte del espectáculo.

"Mi trabajo es ir y presentarme en Trinidad. Extraño estar allá, pues no he estado allí desde hace más de 15 años", sostuvo Kartel, quien aprovechó el momento para felicitar a Trinidad y Tobago por su nuevo gobernante.

Kartel salió de prisión en julio de 2024 cuando el Tribunal de Apelaciones de Jamaica dictaminó que no deberá ser juzgado nuevamente por asesinato.

Así culminó un viaje de casi 13 años de arrestos, juicios, condenas a cadena perpetua y una apelación exitosa para Kartel y los otros tres coacusados: Shawn 'Shawn Storm' Campbell, Andre St John y Kahira Jones.

Los cuatro habían sido sentenciados en 2014 a cadena perpetua tras ser encontrados culpables de haber matado a golpes a su antiguo socio Clive 'Lizard' Williams en 2011, en un caso que despertó gran controversia.

El juicio de 2014, uno de los más mediáticos de Jamaica, necesitó de fuerte presencia policial alrededor de los juzgados debido a la concentración de simpatizantes del cantante que pedían su libertad. EFE