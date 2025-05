Un documental explica la "fórmula" del éxito del cómico español Juan Dávila

Ángel Alonso Giménez

Madrid, 15 may (EFE).- El español Juan Dávila pasó de salir a la calle para pedir a gritos que la gente fuera a ver su espectáculo a vender en pocos minutos miles de localidades a personas deseosas de verlo. 'La senda del pecado' es un documental que cuenta este viaje de la nada al todo: "la fórmula Juan Dávila".

Dirigido por Alberto Utrera, el audiovisual se estrena este jueves en España y la expectación es alta: muchísima gente conoce y admira al artista (tiene más de cinco millones de seguidores en redes sociales), pero no mucha conoce al Juan Dávila que había antes del de ahora.

En una entrevista a EFE, el cómico (Madrid, 1978) reconoce que él mismo no sabe verbalizar la clave de su éxito, a pesar de que ha pensado mucho en ello.

"Si hubiera una fórmula, la repetiríamos todo el tiempo. ¿Es la improvisación con el público? Todo el mundo lo hace, y eso no es. No sé. Se han juntado muchas cosas", reflexiona.

Y prosigue: "Está también lo de los límites del humor... Muchas personas enfermas vienen a mi 'show' y yo las trato como a las demás, lo he hecho siempre. Supongo que esto, amplificado por las redes sociales, ha despertado todo".

Y sobre los límites del humor, el director Utrera responde. "Hace poco (Juan Dávila) hizo una broma en un espacio televisivo y se montó revuelo... Resulta que una de las personas que más se alarmó dijo después que a él, en realidad, le gustaba Juan. Es flipante". Eso es "la fórmula Juan Dávila".

Los videos en redes sociales con fragmentos de su espectáculo 'La capital del pecado' son virales. Uno con los hermanos Iñaki y Nico Williams, futbolistas del club español Athletic de Bilbao, de raza negra; otro con una mujer con discapacidad; otro con una persona con movilidad reducida... En todos, una relación al límite con lo políticamente correcto.

Dávila atraviesa un campo de minas. O no, en su opinión. "Las minas estaban al principio -asegura-, pero ahora, con tanta repercusión, poca gente públicamente, a lo mejor un cargo político o televisivo, critica. Les parece bien. Tienen la validación de millones de personas".

Las personas que, por ejemplo, llenarán el pabellón Movistar Arena de Madrid en enero de 2026 para verlo, un recinto con capacidad máxima de 15.500 espectadores para espectáculos como conciertos.

Y el documental de Utrera sobre el cómico cuenta el éxito, pero también el fracaso. Porque la vida de Juan Dávila, hasta triunfar, fue un camino lleno de fracasos y de muchos 'noes'.

Porque en procesos de selección de personal para películas y series, una y otra vez la respuesta fue 'no'.

"Llegas a un grado de desesperación tal que piensas que no es racional. Me han llegado a decir 'no' incluso después de haberme escogido para una película e ir al ensayo de la primera escena", lamenta.

Y ahora, apunta Dávila, que va a cumplir 20 años desde que empezó a hacer comedia, el documental que se estrena es "interesante". ¿Por qué? "Porque muestra -responde- todo el curro (trabajo) que hay detrás" de su carrera. EFE

(foto) (vídeo)