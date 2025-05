Santoro llama a "poner límites" a la derecha en las legislativas de la capital argentina

Buenos Aires, 15 may (EFE).- El diputado nacional Leandro Santoro, del frente progresista Es Ahora Buenos Aires, llamó este jueves a "poner límites" a las expresiones de la derecha en los comicios legislativos que se celebrarán en la capital argentina el próximo domingo.

"Hay que poner un límite a Pro (Propuesta Republicana) que hace muchos años llegó a la conclusión de que puede gobernar mal porque igual va a ganar las elecciones. Y fundamentalmente hay que ponerle un límite a la crueldad que representa Javier Milei", dijo Santoro en el acto de cierre de campaña realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

El diputado, que inició su militancia en la centenaria Unión Cívica Radical y se acercó al kirchnerismo durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), encabeza la lista de candidatos a legisladores de Es Ahora Buenos Aires, frente integrado por el peronismo y sus aliados progresistas.

De acuerdo a varios sondeos, este espacio lidera la intención de voto para los comicios del próximo domingo, por encima de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, partido fundado por el presidente argentino, Javier Milei, y por sobre Propuesta Republicana (Pro), fuerza conservadora liderada por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que gobierna la capital argentina desde 2007.

En su discurso de cierre de campaña, Santoro cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, pero también al Ejecutivo capitalino, cuyo modelo de administración en la ciudad "está en crisis", según el candidato progresista.

Santoro sostuvo que Pro le "compró el discurso a Javier Milei y, después, Javier Milei los traicionó".

"Eso es lo que estamos viendo ahora. El Pro le votó todas las leyes en el Congreso y cuando vino el cierre de listas les dijeron que no los necesitaban más. Este es el símbolo de este modelo: no tienen solidaridad ni entre ellos, se traicionan. Eso que le está pasando a los dirigentes de Pro es lo que le va a pasar a toda Argentina si no paramos este proyecto político y económico fraticida", advirtió.

Nacido hace 49 años en el barrio capitalino de Boedo, Santoro estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires -donde también ha sido docente- e inició su militancia en el radicalismo y se acercó al kirchnerismo en 2009.

En 2015, fue candidato a vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la fórmula que encabezó el peronismo Mariano Recalde, unas elecciones en las que se impuso Horacio Rodríguez Larreta, candidato por Pro.

También en 2015 fue designado por el Gobierno de Cristina Fernández como subsecretario nacional para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.

En 2017, como candidato del frente kirchnerista Unidad Porteña, Santoro fue electo como legislador de la ciudad de Buenos Aires, banca que ocupó hasta finales de 2021 para asumir otra silla, pero como diputado nacional, cargo que desempeña actualmente.

En 2023 fue candidato a alcalde de Buenos Aires por la coalición kirchnerista Unión por la Patria, unos comicios en los que quedó en segundo lugar y en los que se impuso Jorge Macri, primo de Mauricio Macri. EFE

(foto) (video)