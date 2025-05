Del Toro, Binoche o Joaquin Phoenix se unen a la denuncia del silencio del cine sobre Gaza

Cannes (Francia), 15 may (EFE).- Guillermo del Toro, Juliette BInoche, Joaquín Phoenix o Rooney Mara se unieron a una carta abierta publicada hace dos días en la que un colectivo de artistas denunciaban el "genocidio" que se está produciendo en Gaza y el "silencio" del mundo del cine.

Inicialmente eran 380 personalidades del cine las que firmaron la carta -entre ellas Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Costa-Gavras, Alfondo Cuarón, Viggo Mortensen, Cynthia NIxos, Ralph Fiennes o Mark Ruffalo.

Ahora esa cifra supera los 430 nombres, según publica en exclusiva Variety, que apunta entre los nuevos firmantes a Riz Ahmed, Jim Jarmusch, Omar Sy, Camille Cottin, Michael Moore, Alice Rohrwacher, Giuseppe Tornatore o el español Fernando León.

"No podemos continuar en silencio mientas en Gaza ocurre un genocidio", afirma el texto publicado el martes en una tribuna del diario Libèration, y que también se pregunta: "¿Por qué este silencio?".

El artículo, cuya publicación de hizo coincidir con el inicio de la 78 edición del Festival de Cannes, recuerda que el pasado 16 de abril murió la fotoperiodista palestina Fatma Hassouna, protagonista del documental 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', que se proyectará en el certamen.

Hassouna, de 25 años, murió en un ataque del Ejército israelí en el que también fallecieron diez familiares suyos, entre ellos su hermana embarazada y que se produjo un día después de que supiera que el dcumental había sido seleccionado para Cannes.

También señala la carta el caso del realizador palestino Hamdan Ballal, codirector del documental 'No Other Land', filme que recibió un Óscar en marzo pasado.

Ballal fue víctima de una violenta agresión por parte de colonos israelíes antes de ser secuestrado por el Ejército israelí, que le puso en libertad "bajo la presión internacional".

"La ausencia de apoyo de la academia de los Oscar a Hamdam Ballal ha suscitado la indignación de sus propios miembros, por lo que tuvo que excusarse públicamente por su falta de acción", añade.

"Esa pasividad nos avergüenza", recalcan los firmantes, entre los que también están los intérpretes Susan Sarandon, Jude Law, Julie Delpy, Jonathan Glazer, Adele Haenel, Noémie Merlant o Nicole Garcia, o realizadores como David Cronenberg, Mike Leigh, Tomas Alfredson o Xavier Dolan.

"¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos"?, insiste el artículo, que apela: "Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor". EFE