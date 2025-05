China suspende algunas medidas que tomó sobre entidades de EEUU tras tregua arancelaria

Pekín, 15 may (EFE).- China anunció la suspensión temporal de algunas de las medidas no arancelarias que tomó contra 17 entidades estadounidenses que incluyó en abril en su lista de entidades no confiables y contra 28 entidades que agregó a su lista de control de exportaciones, informó anoche el Ministerio de Comercio.

Según la cartera, la suspensión será de 90 días para las empresas que incluyó el pasado 4 de abril en su lista de entidades no confiables, la cual afectaba a 11 entidades estadounidenses. También pausó una medida similar que impuso el 9 de abril a seis entidades, pero sin especificar la duración de la suspensión.

Las empresas extranjeras que China incluye en su lista de entidades no confiables tienen prohibido realizar importaciones, exportaciones e inversiones en el país asiático.

Entre las sancionadas se encontraban empresas como Skydio, BRINC y SYNEXXUS, por su presunta cooperación militar con Taiwán, lo que, de acuerdo con Pekín, afecta gravemente a su soberanía y seguridad nacional.

Por otra parte, la cartera informó de la suspensión durante 90 días de la inclusión de 28 entidades estadounidenses que agregó en abril a su lista de control de exportaciones.

China incluyó entonces a High Point Aerotechnologies, Sierra Nevada Corporation y Universal Logistics Holdings, relacionadas con la defensa o la aeronáutica, a esa lista por "realizar actividades que podrían amenazar la seguridad y los intereses del país".

Ahora, los exportadores deberán presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio si desean exportar artículos de doble uso a estas 28 entidades, según la cartera china.

Este lunes, tras dos días de intensas negociaciones en Ginebra (Suiza), Pekín y Washington publicaron un comunicado conjunto en el que confirmaban un acuerdo para rebajar los gravámenes durante tres meses: EE. UU., del 145 % al 30 %, y China, del 125 % al 10 %.

Es decir, una tregua que reducirá en 115 puntos porcentuales los aranceles cruzados en las últimas semanas pero que, según analistas, no garantiza una reconciliación completa entre ambas potencias. EFE