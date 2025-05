Autora chilena-palestina: "Parte de mi esperanza está en la oposición israelí a genocidio"

Paula Padilla Argelich

Santiago de Chile, 15 may (EFE).- Defensora de que "la presión social también es política", la periodista chilena-palestina Yasna Mussa, autora del nuevo libro ‘Palestina Infinita’ (Ariel), asegura que la oposición de la sociedad israelí a las agresiones perpetradas históricamente por su gobierno contra el pueblo palestino es clave para resolver el conflicto.

“Siempre he tenido gran parte de mi esperanza puesta en la sociedad israelí”, dice a EFE Mussa, quien considera que "la única manera de que esto termine es que la propia gente deje de ser cómplice del proyecto colonial que es Israel y que haya un interés genuino de las partes por reconocerse como ciudadanos con los mismos derechos, independientemente de su origen y religión".

"Si no existiera un discurso de deshumanización, la población civil de Israel no hubiera permitido que este genocidio ocurriera", añade apuntando al origen ideológico del conflicto que empezó con la fundación del Estado de Israel en mayo de 1948, fecha que la comunidad palestina conmemora este jueves bajo el nombre de Nakba, que en árabe significa "catástrofe".

Tras la ofensiva militar lanzada por Israel como respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que ha destruido el 60% de Gaza y ha desplazado al 90% de sus habitantes, según Naciones Unidas, son más de 6 millones las personas que actualmente conforman la diáspora palestina, protagonista de los escritos que componen el primer libro de la periodista.

‘Palestina infinita’ nació en octubre de 2023 "desde la frustración de ver reflejado en los medios siempre una sola narrativa sobre Palestina, con una visión súper orientalista", explica Mussa sobre el motivo que la llevó a recuperar crónicas que ha escrito durante los últimos 20 años entre Palestina, los países fronterizos destino de gran parte de sus refugiados y Chile.

Ante la negación de la entrada de periodistas extranjeros a Gaza por parte de Israel, "los medios únicamente tienen acceso a una versión de los hechos, y la otra solo se manifiesta en números, pero no hay historias sobre las personas", señala la autora, que se propuso "poner rostros, nombres y apellidos" a esas cifras a las cuales se ha reducido la cobertura mediática de la realidad palestina.

"Con esta amenaza de que todo es considerado antisemitismo, los medios han preferido callar y repetir la propaganda israelí antes que hacer el trabajo", añade denunciando la falta de voluntad de aquellos medios que, pese a tener los recursos para acercarse al enfrentamiento, han optado por seguir difundiendo información sesgada.

Sin embargo, Mussa recuerda que este conflicto, considerado "el primer genocidio de la historia retransmitido en tiempo real por sus víctimas", según Naciones Unidas, cuenta con la particularidad de estar desarrollándose en un mundo hiperconectado por la tecnología y las redes sociales.

"Nadie podrá decir que no se enteró", advierte a la vez que reconoce que la misma capacidad de emitir continuamente contenido bélico ha contribuido a “normalizar la barbarie”.

"Cada vez que Israel ataca de esta manera, los palestinos tienen que volver a imaginar de qué manera volver", cuenta Mussa sobre el impacto de ofensivas como las de 2008, 2014 o 2023 en la diáspora palestina, de la que ella también forma parte como bisnieta de un originario del pueblo de Beit Sahur, al este de Belén, que entre 1920 y 1930 emigró a Chile, mayor refugio de la comunidad palestina fuera del mundo árabe.

"Cuando decía que vengo de Chile, ellos me corregían y me decían que era una palestina nacida en Chile. A mi me costó acostumbrarme, pero luego entendí que hay una reivindicación y un mensaje de que tenemos derecho a retornar", recuerda de sus encuentros con palestinos alrededor del mundo, quienes comparten una profunda confianza en el retorno al lugar donde nacieron, si no ellos mismos, sus padres, abuelos o bisabuelos.

"Por un lado, hay una narrativa que traspasa de generación en generación y que quiere completar el vacío del trozo de historia que falta, y por el otro hay una porfía, porque cuando quien tiene la hegemonía intenta borrar la existencia de otro, ese otro se vuelve mucho más persistente en demostrar que existe", reflexiona.

A inicios de mayo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que quería "conquistar" totalmente Gaza, lo que reduciría la soberanía palestina sobre el territorio a la pequeña parte de Cisjordania que todavía controla.

"Frente a esto los palestinos tienen dos opciones, o resistir o desaparecer", dice Mussa. "Y yo creo –concluye– que no están dispuestos a desaparecer". EFE

(foto)