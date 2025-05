Actividad del mercado crece los viernes por nueva volatilidad por anuncios de Trump

(Bloomberg) -- Los viernes solían ser un día tranquilo para Tony Trzcinka, gestor de carteras de Impax Asset Management, pero ahora son los días más ajetreados de la semana.

Lo que antes era un día para reflexionar sobre las tendencias a largo plazo se ha convertido en un momento crítico para preparar las carteras ante las noticias que mueven el mercado y que el presidente Donald Trump ha convertido en una costumbre durante los fines de semana. La demanda de ajustes en las carteras los viernes ha sido tal, que el comercio de bonos corporativos de alta calificación los viernes es un 31% más caro que el resto de la semana, según un análisis de Barclays Plc.

“Sin duda, hemos notado más actividad en el mercado los viernes”, afirma Trzcinka, de Impax, que supervisa alrededor de US$3.000 millones en activos. “No se sabe lo que va a pasar el fin de semana”.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La situación es una reversión de la tendencia de los últimos años, cuando el viernes era el día más barato de la semana para comprar y vender bonos. En marzo y abril, el último día de negociación de la semana representó el 18% del volumen semanal de bonos corporativos con grado de inversión, frente al 16% en 2023 y 2024, según escribieron en un informe los analistas de Barclays Zornitsa Todorova y Andrea Diaz Lafuente. Su análisis se centró en el valor nocional total de los bonos con grado de inversión que cambian de manos cada día.

El aumento del ritmo los viernes forma parte de un repunte más amplio de la actividad en los mercados desde que Trump volvió a la Casa Blanca y trastornó las perspectivas económicas con sus decisiones políticas, a menudo inesperadas, en materia de aranceles, inmigración y asuntos exteriores. El número promedio de acciones negociadas en los mercados de valores cada semana ha aumentado un 37% en 2025 con respecto a los cuatro años anteriores, mientras que la negociación de acciones el viernes se ha disparado un 42%, según el análisis realizado por el analista de Bloomberg Intelligence Athanasios Psarofagis.

Las razones de este aumento quedaron patentes el fin de semana pasado. El viernes, Trump dijo que podría estar dispuesto a reducir la tasa arancelaria a China al 80%. Luego, el lunes por la mañana temprano, la situación cambió drásticamente cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una pausa en muchos aranceles dirigidos a China y un reinicio de las negociaciones comerciales entre ambos países. El S&P 500 subió un 3,3%, el índice Nasdaq 100 volvió a entrar en un mercado alcista y los mercados crediticios señalaron una fuerte disminución de los temores de los inversores a los impagos.

En los mercados de bonos corporativos, los patrones de negociación semanales también han cambiado debido al auge de la negociación electrónica y la negociación de carteras, que han facilitado la compra o venta rápida de toda una cesta de bonos.

“Todo se ha acelerado un poco”, afirmó Todorova, de Barclays. “Como todo va más rápido, los inversores pueden permitirse hacerlo los viernes porque tienen la certeza de que podrán ejecutar sus operaciones”.

Sin embargo, el aumento de la velocidad y el volumen no ha abaratado las operaciones, especialmente para los gestores de activos, que en las últimas semanas se han visto presionados por la proximidad del fin de semana.

“Los gestores de carteras se ven obligados a vender lo que pueden, no lo que quieren”, afirma David Schiffman, gestor de carteras de Cantor Fitzgerald Asset Management, quien añade que los viernes suele estar atento a los precios relativamente bajos.

Nota Original: Fridays Get Hectic as Traders Prep for Weekend News From Trump

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasDavid SchiffmanBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.