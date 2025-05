El danés Mads Pedersen renueva de por vida su contrato con el Lidl-Trek

Madrid, 14 de mayo (EFE).- El ciclista danés Mads Pedersen, actual líder del Giro de Italia, estará de por vida con Lidl-Trek, que lo anunció con un video en sus redes sociales.

"La verdad es que tomar la decisión de quedarme en Lidl-Trek el resto de mi carrera fue bastante fácil. Desde que me incorporé en 2017, siempre me he sentido muy bien recibido y apoyado por todos aquí", expresa Pedersen en el vídeo.

El ciclista danés ha competido bajo el estandarte de Trek; desde Trek-Segafredo (2017-2022) hasta Lidl-Trek (desde 2023) y, desde entonces, su progresión ha ido en aumento hasta el punto de sorprender en 2019 tras proclamarse campeón del mundo de ruta en Yorkshire (Reino Unido) ante ciclistas como Matteo Trentin, Stefan Küng, Gianni Moscon o Peter Sagan.

Ha acumulado un total de 52 victorias en su palmarés, incluyendo un Campeonato Mundial, etapas en las tres Grandes Vueltas (2 en el Tour, 3 en el Giro y 3 en La Vuelta) y múltiples clásicas como 3 Gante-Wevelgem, Kuurne-Bruselas-Kuurne, BEMER Cyclassics, Tour de l'Eurométropole.

"Siempre conté con el compromiso total del equipo, que siempre tuvo confianza en lo que hacía y en que daría lo mejor de mí. Cuando un director de equipo, el equipo de rendimiento, el personal, etc., confían en mí, es fácil tomar la decisión de quedarme en este equipo. Y ahora, al final, me quedo aquí toda mi carrera en el WorldTour. Obviamente, estoy muy orgulloso de haber hecho historia con Trek.

Actualmente, viste la 'maglia rosa' como líder del Giro y tiene una amplia ventaja en la clasificación por puntos, tras ganar dos de las tres primeras etapas. EFE