Tres años sin justicia: HRW insta a Sudán del Sur a procesar los crímenes contra civiles

El Cairo, 13 may (EFE) .- Human Right Watch (HRW) instó este martes al gobierno de Sudán del Sur a "llevar ante la justicia" una serie de crímenes cometidos en 2022 por fuerzas policiales y militares contra civiles y advirtió que de no hacerlo "se perpetúan nuevos ciclos de abusos".

"Las autoridades de Sudán del Sur no han llevado ante la justicia a los responsables de los ataques contra civiles en Leer y otras zonas controladas por la oposición en el sur del estado de Unidad y que fueron perpetrados hace tres años por fuerzas gubernamentales y milicias aliadas", lamentó HRW en una nota publicada hoy.

Conforme la organización, la violencia tuvo su origen en "luchas de poder" entre los condados de Koch y Mayendit - bajo control de las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas- y los comandantes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) y sus milicias.

HRW afirmó en el comunicado que documentó que "fuerzas organizadas" -como la policía, el Ejército, guardaparques y milicias juveniles locales aliadas con autoridades de Koch y Mayendit- mataron, golpearon y violaron a civiles, además de saquear ganado y bienes esenciales en áreas controladas por la oposición entre febrero y abril de 2022.

Los sucesos tuvieron lugar 10 meses antes de las elecciones, las cuales estaban previstas para diciembre de 2022, pero que más tarde fueron pospuestas dos veces, hasta quedar fijada la fecha en diciembre del 2026.

"Human Rights Watch concluyó que la violencia tenía como objetivo debilitar a la oposición y desplazar a poblaciones consideradas como simpatizantes de esta", sentenció la ONG.

"El 8 de marzo de 2025, el presidente Kiir prometió que el país no volvería a la guerra. Esta promesa debe traducirse en medidas concretas para poner fin a los ataques contra civiles y otros abusos graves, y para que se avance en investigaciones y procesamientos penales independientes y creíbles contra los responsables", urgió HRW.

En este sentido, instó a los socios internacionales de Sudán del Sur a tomar todas las medidas necesarias para garantizar justicia y reparación de las victimas, así como apoyar al gobierno del país para que cree un tribunal híbrido Unión Africana–Sudán del Sur capaz de "juzgar los crímenes más graves".

A su vez, HRW recordó que "el derecho internacional obliga a los gobiernos a investigar y procesar delitos graves como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, garantizando a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y una reparación efectiva, y combatiendo la impunidad".

La violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en Yuba y en la regiones septentrionales entre el Gobierno y la oposición que amenazan al acuerdo de paz logrado en 2018, y que ha puesto fin a un lustro de guerra civil. EFE