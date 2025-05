Becky G explora nuevas facetas musicales y se alista para mostrar su documental en Tribeca

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- En plena exploración de nuevas facetas musicales y personales, Becky G se prepara para compartir con el mundo un capítulo íntimo de su vida a través de un documental que estrenará en el Festival de Tribeca: "Fue una decisión muy vulnerable", cuenta en entrevista con EFE.

El pasado jueves la cantante de 28 años presentó 'QUE HACES', una colaboración con el colombiano Manuel Turizo que es también su primer sencillo del año.

El tema representa su regreso a los sonidos de pop latino después de haber emprendido un viaje musical de dos años en el que conectó con sus raíces mexicanas.

"Creo que es muy claro que soy una artista sin género y siempre ha sido así, pero especialmente hoy en día la única diferencia es que he aprendido más de mí misma que estoy creciendo", asegura la cantante de 'Sin Pijama'.

Rebbeca Marie Gomez, su nombre real, tiene la sensación de que había esperado mucho tiempo para colaborar con el cantante de 'La Bachata', con quien además grabó un vídeo que sigue tres historias de amor.

"La gente me conoce como la reina de las colaboraciones porque me encantan", relata Gomez, quien guarda entre sus éxitos temas junto a cantantes como Bad Bunny, Karol G o su paisano Snoop Dogg.

Entre las que le faltan, todavía está pendiente una con Rauw Alejandro, con quien solamente ha compartido escenario. "Hemos hablado de eso, pero tiene que ser 'la' canción", indica.

Nacida en Inglewood, California, de padres mexicanos, Becky G exploró por primera vez el género regional mexicano en 2023 con su disco 'Esquinas', su tercera producción de estudio en la que contaba con temas como 'Por el contrario', 'Cries in Spanish' o 'Chanel'.

Ese mismo año la cantante tuvo su propia actuación en el Festival de Coachella y en 2024 presentó 'Encuentros', un segundo álbum inspirado en este género y con el que volvió a honrar sus raíces.

"Creo que los proyectos de 'Esquinas' y 'Encuentros' me dieron algo que ni yo sabía que necesitaba tanto, que era conectarme conmigo misma, con mis raíces, con mi niñez, y mi niña interior. Fue tan potente y tan poderoso", confiesa.

Gomez no ha parado, y además de 'Encuentros', el año pasado acumuló éxitos como el haber actuado por primera vez en el escenario de los Óscar por el tema 'The Fire Inside', nominado a mejor canción por la Academia de Hollywood, el inicio de su tour 'Casa Gomez: Otro Capítulo' y su nominación a los Latin Grammy a la mejor canción 'Por el contrario'.

"Hoy en día creo que ha encontrado el balance que necesito para poder disfrutar y procesar todo lo que ha pasado porque es algo que me da mucho orgullo", resalta.

Aunque no tiene claro si este año habrá un disco nuevo, la intérprete explica que está atravesando por una etapa de "exploración" y "creación": "De vivir la vida y ver qué pasa", dice.

El 12 de junio, la también actriz presentará 'Rebbeca' en el Festival de Cine de Tribeca. Se trata de un documental que ofrece una mirada íntima a su vida y carrera profesional, así como su proceso de acercamiento al regional mexicano.

"Fue una decisión muy vulnerable de mi parte de querer compartir un detrás de cámaras de esta época de mi vida, fueron unos meses muy importantes, fue cuando hice mi primer gira como solista, cuando estábamos lanzando mi álbum 'Esquinas' que fue un proceso muy bonito pero también muy doloroso", cuenta.

La cantante actuará durante el festival que también contempla en su programa la exhibición del documental de Billy Joel, 'And So It Goes', y explica que una de las principales razones por las que aceptó ser parte de este proyecto dirigido por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanagh eran las ganas de usar sus plataformas para "mostrar lo que es ser vulnerable".

"Lo vi el otro día por primera vez en mucho tiempo y obviamente con lágrimas y todo. Hasta quería darme un abrazo a mí misma porque ya me siento tan diferente. Siento que he aprendido muchas cosas y solamente han pasado dos años", expone. EFE

