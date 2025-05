Munar: "Venía con expectativas bajas y ese es un motivo por el que he jugado bien"

Roma, 12 may (EFE).- El español Jaume Munar, número 66 del ranking, que este lunes certificó su acceso a los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, aseguró que tras un mal inicio de temporada en tierra batida llegó a la capital italiana "con expectativas bajas", algo que le liberó para poder jugar al nivel que mostró estos días y que le convirtió en una de las sorpresa del torneo.

Munar llegó a Roma con sólo dos victoria en tierra batida en todo el año. Una en Brasil y otra en Barcelona. Después de un gran inicio de año no encontró continuidad hasta que llegó al Foro Itálico, donde está siendo una de las revelaciones. En una charla con EFE, explicó los motivos de su mejora.

"Venía con expectativas muy bajas a Roma y eso creo que es uno de los motivos por los que he empezado a jugar bien. Este año empecé jugando muy buen tenis. Hasta Miami me encontré muy bien. Después hubo un bajón, ya no sólo por la tierra, sino un bajón a lo mejor un poco anímico, estaba cansado... fue todo un poco", explicó a Efe Munar tras el partido ante el estadounidense Sebastian Korda.

Antes, el tenista mallorquín ganó al chileno Tomás Barrios y al también estadounidense Ben Shelton.

"No me he encontrado nada bien en tierra y me estaba costando mucho. Después de Madrid me fui a casa dos días, recapacité un poco, volví a refrescar un poco la mente y a empezar de cero", confesó.

"Entrené muy bien en Aix en Provenza, me sentí muy bien allí. Perdí un partido que creo que podía haber ganado. Desde ahí poquito a poquito mejor, pero sin la expectativa obviamente de estar en octavos de final", añadió.

Munar comentó también qué es en lo que mejor se ha visto estos días en Roma: "Creo que lo mejor que he tenido estos días ha sido la capacidad de resiliencia y la capacidad de concentración. Han sido partidos muy complicados. De hecho, por nada no estoy fuera en primera ronda...".

"Creo que estoy sacando bien, creo que me estoy moviendo muy bien otra vez, que eso fue de las cosas que más me costó después de Miami. Y si todo eso sigue funcionando, pues el juego puede ir creciendo", apuntó.

Su próximo rival será el ganador del duelo entre Matteo Berrettini y Casper Ruud.

"Un partido dificilísimo, sea quien sea. Este año he perdido dos partidos apretadísimos con Casper, en pista rápida; con Berretinni perdí también muy apretado en Marrakech el año pasado. Da igual quien sea, estamos hablando ya de los mejores del mundo, los 16 mejores de este torneo, con lo cual sea quien sea seguro que será una batalla", señaló.

Entre partido y partido, el mallorquín también saca tiempo para visitar Roma.

"He hecho bastante turismo. La verdad que Roma es una ciudad que me gusta muchísimo, creo que tiene un encanto espectacular", explicó.

"Por suerte vino uno de mis mejores amigos, aparte de que mi entrenador también es otro de mis mejores amigos, con lo cual esta semana está siendo una semana bastante relajada por para mí. Era lo que quería encontrar después de estas semanas difíciles y creo que lo estoy consiguiendo", sentenció. EFE