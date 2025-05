Vidorreta: "Controlamos el partido, pero AEK jugó mejor el último cuarto"

Atenas, 11 may (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró tras la derrota por 73-77 ante AKE de Atenas por el tercer y cuarto puesto de Liga de Campeones FIBA estar "muy satisfecho" con su equipo porque "controlamos el partido durante 30 minutos, pero ellos jugaron mejor el último cuarto", resumió como clave.

"El AEK metió lanzamientos muy difíciles en el momento clave del partido, mientras que nosotros fallamos tiros liberados durante todo el segundo tiempo. Esa fue fundamental para el resultado final", añadió el técnico del equipo tinerfeño, que confía "en volver a ser el equipo que anota los tiros abiertos en esta recta final de temporada".

Vidorreta habló también de las rotaciones: "Estamos con la necesidad evidente de usar más a Lluís Costa, a Jaime Fernández y a Henri Drell, que no pudo jugar en el partido anterior por la legislación de la competición. Hoy hemos preferido utilizarlo y darle descanso a Bruno Fitipaldo. Una pena que no se hayan llevado el premio de la victoria porque han hecho un buen trabajo, pero nos ha faltado ese acierto".

Además, subrayó que "rara vez" acaban un partido "con veinte rebotes ofensivos, pero hoy ha sido porque hemos fallado 47 tiros. Me gusta que tengamos buenos porcentajes, pero esos porcentajes no los tienes cuando todo el engranaje no lo tienes consolidado y no cuenta con Fran Guerra ni Joan Sastre", dijo.

Preguntado por el estado de forma de Gio Shermadini, apuntó que "no siente mucho respeto en esta competición, no tiene nada que ver con la Liga Endesa, entonces los jugadores hay cosas que no intentan hacer. No es nada cómodo que no le piten faltas, no es fácil que él pueda ir a la línea de tiros libres".

Por último, dejó una reflexión sobre este tipo de partidos por el bronce: "A mí, ya sabéis lo que opino de este tipo de encuentros por el tercer y cuarto puesto, pero por respeto a la competición y al baloncesto tratamos de jugar al máximo. Si hubiéramos anotados más tiros abiertos habríamos ganado". EFE

afl/arh