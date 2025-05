Karl-Anthony Towns: "Son los campeones por algo. Esta tarde demostraron su temple"

Nueva York, 10 may (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns reconoció que sus New York Knicks no estuvieron este sábado a la altura de los Boston Celtics, que vencieron con claridad por 93-115 en el Madison Square Garden para colocar el 2-1 en esta semifinal del Este.

"Son los campeones defensores del título por algo. Esta tarde demostraron su temple", dijo el pívot a los medios.

"El equipo que ejecuta más y durante más tiempo normalmente termina ganando en el 'playoff'. Simplemente no ejecutamos lo suficiente", afirmó.

El dominicano también habló sobre unas molestias que sufrió en la mano izquierda pero evitó confirmar o desmentir si se hizo pruebas de rayos X para descartar una fractura.

"Es lo que hay, es lo que hay. Solo quiero hacer todo lo posible para estar ahí fuera", afirmó.

Tras dos duras derrotas en Boston en las que desperdiciaron un +20 en ambas, los Celtics respondieron con una actuación convincente en Nueva York de principio a fin, ganaban de 25 al descanso y de 31 en el tercer cuarto, y deslumbraron en la primera mitad con un 12 de 19 en triples (63,2 %) hasta terminar el partido con un 20 de 40 (50 %).

En cambio, nada le salió bien a unos Knicks que se vieron totalmente sometidos. Jalen Brunson fue su referente con 27 puntos (9 de 21 en tiros) y 7 asistencias. Towns le acompañó con 21 puntos (pobre 5 de 18) y 15 rebotes.

En un conjunto neoyorquino desastroso en el triple (20 % con 5 de 25) quedaron también a deber OG Anunoby (2 puntos), Mikal Bridges (12) y Josh Hart (10). EFE