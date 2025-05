Leila Guerriero inaugura las 'Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus' en Menorca

La periodista y escritora argentina Leila Guerriero, autoras de obras como 'La llamada', ha inaugurado la tarde de este viernes en Menorca una nueva edición de las 'Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus'.

Bajo el lema 'Juguemos para maravillarnos', Guerriero ha abordado el sentido del juego como refugio de la infancia y sus paralelismos con el mundo adulto, ha informado la organización en un comunicado.

"Para entender la idea del juego resulta útil pensar en la preocupación que caracteriza el jugar de un niño pequeño. El contenido no importa. El niño que juega, habita en una región que no es posible abandonar con facilidad y en la que no se admiten intrusiones", ha dicho la periodista.

La argentina ha hilvanado diversos episodios de su vida y ha ensalzado la importancia de los juegos de la infancia como base para la formación de cualquier persona.

"Hoy, cuando a veces la avalancha de invitaciones a esto y a lo otro me hacen decir que no, revive la llama de aquel respeto que otros sintieron por lo que yo hacía, regresa aquella voz oracular y entrañable desde la infancia que dice y repite: 'No la molesten. Está escribiendo. No la molesten. Tiene que jugar'", ha recordado.

La inauguración de los encuentros Albert Camus también ha contado con la actuación del dúo Tarta Relena, formado por las catalanas Marta Torrella y Helena Rosa, quienes han interpretado los temas de su disco 'És Pregunta'.

Los cerca de 300 asistentes también han podido disfritar de la nueva exposición del artista Mika Rottenberg, que el sábado se inaugurará de forma oficial.

Este sábado tendrán lugar diálogos, ponencias, actuaciones musicales y un espectáculo de marionetas. En todo ello participarán algunos de los 16 creadores, artistas, filósofos, escritores y periodistas contemporáneos invitados al evento.