Medios de EEUU llevan a lo más alto de sus portadas la elección del nuevo Papa León XIV, el "yankee latino"

Distintos medios de comunicación de Estados Unidos llevan a sus portadas de este jueves la elección del cardenal Robert Francis Prevost Martínez como el 267 Pontífice de la Iglesia Católica, destacando que es el primer estadounidense y que es conocido en Roma como el "yankee latino", como 'The Washington Post'.

"Un estadounidense es elegido Papa por primera vez", titula 'The New York Times' que lleva a lo más alto de su portada la noticia, mientras que 'The Washington Post' lo expresa así: "Elegido el primer papa estadounidense".

También 'Los Angeles Times' encabeza su portada con el titular "Primer papa estadounidense elegido en la historia de la Iglesia Católica", al tiempo que 'Chicago Tribune' --de dónde es nativo el nuevo Pontífice-- destaca "Robert Prevost, el primer papa estadounidense de la historia, ha sido elegido". Para 'The Wall Street Jornal' la noticia es que "El cardenal Robert Francis Prevost se convierte en el primer Papa estadounidense".

Asimismo, cadenas de televisión como la ABC se hacen eco este jueves de la noticia bajo el titular "El primer papa americano toma el nombre de León XIV"; Fox habla del "Primer Pontífice americano"; NBC titula "El estadounidense Prevost es elegido Papa"; y CBS informa de que "El cardenal estadounidense Robert Prevost es elegido nuevo Papa".