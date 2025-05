Éste es el local en el que Íñigo Onieva abrirá su nuevo negocio en los próximos meses

En una permanente luna de miel con Tamara Falcó a punto de celebrar su segundo aniversario de boda, y sin descuidar su sueño de convertirse en padres, Íñigo Onieva está viviendo unos meses especialmente intensos centrado en la apertura de su nuevo y ambicioso negocio.

Después del éxito rotundo que ha tenido el restaurante 'Casa Salesas' -en una de las zonas más 'in' de la capital, el barrio de Justicia- tras su apertura hace un año, y de que el socio principal, Manuel Campos Guallar, haya decidido tomar las riendas del mismo y dejar al marido de la marquesa de Griñón en un segundo plano, éste ha decidido pasar a la acción y emprender un nuevo proyecto.

Tal y como ha revelado la revista 'Diez Minutos' este miércoles, Íñigo está inmerso en los preparativos del que será su nuevo negocio, también de restauración, que abrirá sus puertas en los próximos meses. Ubicado en plena 'milla de oro' de Madrid y en un inmenso local de 1000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas -que en su día albergó la tienda de la conocida peletera Elena Benarroch-, se trata de un proyecto que el marido de Tamara está llevando con la máxima discreción y del que apenas ha trascendido ningún detalle.

Pero teniendo en cuenta la espectacular reforma que se está llevando a cabo desde hace varias semanas para acondicionar el lugar al gusto del empresario, todo apunta a que estará en la misma línea de 'Casa Salesas', y en un entorno 'cool' y cuidado al máximo -con una decoración en la que le estaría asesorando la hija de Isabel Preysler- ofrecerá no solo comidas y cenas sino también cócteles y música en directo para convertirse en el nuevo 'place to be' del barrio de Salamanca.