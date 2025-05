El Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA) anuncia el nombramiento de nuevos directivos

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- El International Council of Beverages Associations (ICBA), la voz global de la industria de bebidas no alcohólicas, se complace en anunciar el nombramiento de Andrés Massieu como su nuevo Presidente, a partir de esta fecha.

Basado en México, Andrés Massieu cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas, comunicación y liderazgo gremial. Desde 2021, se ha desempeñado como Director General y recientemente como Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), y actualmente es Vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN). También ha ejercido varios cargos públicos y gubernamentales de alto nivel, entre ellos Diputado Federal y Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

"Es un honor y una gran motivación asumir la presidencia del ICBA para el próximo periodo. Es un privilegio representar a una industria que desempeña un papel tan importante en el mercado global y en la vida cotidiana de millones de consumidores. Durante los próximos dos años, espero trabajar de cerca con nuestros miembros en todo el mundo para avanzar en nuestros objetivos comunes. Nuestro sector está comprometido con ofrecer soluciones reales, basadas en la ciencia, que respondan a las expectativas sociales y promuevan estilos de vida más saludables y el desarrollo sostenible. Estoy convencido de que, mediante la colaboración y la innovación, seguiremos fortaleciendo nuestra posición como una industria constructiva y con visión de futuro", señaló Massieu.

Además del nombramiento de Massieu, el ICBA expresa su agradecimiento por el liderazgo de sus Vicepresidentes:· Krista Scaldwell, Presidenta de la Asociación Canadiense de Bebidas, quien cuenta con años de experiencia en comunicaciones y asuntos públicos en firmas globales líderes. Reconocida en el ámbito empresarial canadiense, fue nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del país en 2020.

· Mpho Thothela, Director Ejecutivo de la Asociación de Bebidas de Sudáfrica, es un experimentado profesional en asuntos legales y corporativos que se une al ICBA como nuevo Vicepresidente a partir de este mes de mayo. Aporta una destacada trayectoria en participación de partes interesadas y gobernanza, desarrollada en cargos de liderazgo tanto en el sector público como privado.

Kate Loatman, Directora Ejecutiva del ICBA, declaró: "Nos entusiasma dar la bienvenida a Andrés y a Mpho en sus nuevos roles de liderazgo, y agradecemos a Krista por su continuidad. Sus trayectorias diversas y su sólido liderazgo regional serán invaluables para avanzar en la misión global del ICBA de promover políticas basadas en evidencia científica y fomentar la colaboración en toda la industria de bebidas." "ICBA también expresa su más sincero agradecimiento al Presidente saliente, Nicholas Hodac, por su sobresaliente servicio y compromiso inquebrantable con los objetivos de nuestros miembros. Su constante energía positiva y su firme liderazgo han sido fundamentales para guiar a nuestra comunidad en momentos clave y fortalecer nuestro impacto global."

Acerca del ICBA: es una organización no gubernamental establecida en 1995 que representa los intereses de la industria global de bebidas no alcohólicas. Sus miembros incluyen asociaciones nacionales y regionales, así como empresas internacionales de bebidas que operan en más de 200 países y territorios, produciendo, distribuyendo y comercializando una amplia variedad de bebidas no alcohólicas con y sin gas, incluyendo refrescos, bebidas deportivas, energizantes, aguas embotelladas, aguas saborizadas y/o funcionales, tés y cafés listos para beber, jugos 100% de frutas o vegetales, néctares, bebidas a base de jugo y bebidas lácteas.

