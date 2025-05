El argentino Lautaro Perotti dirige en España una versión renovada de 'Casa de muñecas'

Madrid, 8 may (EFE).- 'Casa de muñecas', del Premio Nobel Henrik Ibsen, se estrena en España con una versión renovada "que puede estar ambientada en Oslo, Madrid o Buenos Aires", detalló este jueves su director, el argentino Lautaro Perotti, sobre esta historia que protagoniza la española María León con 'crujío' y acento andaluz.

El director argentino Lautaro Perotti considera un desafío enfrentarse a un texto como este en el que lo que más le conmueve es ver la evolución del ser humano.

"Nora -la protagonista- se permite enfrentarse a quién era, a las decisiones que había tomado, entre ellas a un matrimonio que no le hace feliz, y lo más interesante es que no echa la culpa a nadie", revisa sus decisiones y se anima a enfrentarse a ella misma y a preguntarse qué puede hacer para evolucionar, señaló Perotti durante la presentación de la función en Madrid.

Asimismo, advirtió de que la obra sigue vigente porque en su día sacudió a la sociedad y aún ahora siguen sucediendo las mismas cosas.

"Que una mujer casada hace 150 años diese un portazo como el de Nora -la protagonista- era un escándalo", señaló la actriz, que se enfrenta a un personaje complejo, que siente "un crujío en el que crece", que la lleva a tener un pensamiento propio y a actuar.

Un personaje que ha intentado representar desde el corazón y al que ha llegado observando las cosas que ambas tenían en común, "nuestra manera de amar, de sentir y de cuidar".

En el momento de su publicación a finales del XIX, 'Casa de muñecas' generó una gran controversia al hablar sobre las relaciones de pareja y familiares.

Ibsen negó que fuese una obra feminista, pero para muchos críticos supuso el primer texto que apoyaba ese concepto.

El dramaturgo Eduardo Galán ha sido el encargado de actualizar el texto para que la protagonista se enfrente a problemas como la desigualdad de género, la presión social y la lucha por la independencia personal.

La obra presenta a Nora Helmer y a su esposo Osvaldo que llevan una vida aparentemente ideal. Sin embargo, el ascenso profesional de él y el regreso de una amiga del pasado de ella destapan tensiones ocultas que la llevarán a abandonar a su familia, a pesar de los juicios sociales.

León indicó que es una historia que se acerca a la actualidad, en la que su protagonista no actúa culpando a otros: "Está intentando darse una voz propia".

"Interpreto a una Nora andaluza, dirigida por un argentino y con un elenco que gozo cada día", dijo entusiasta la actriz, que estará acompañada en el escenario del Teatro Fernán Gómez de Madrid del 16 de mayo al 22 de junio por Gómez Patxi Freytez, Pepa Gracia, Santi Marín y Alejandro Bruni.

El actor Santi Marín interpreta a Osvaldo, el marido de Nora, que se aleja del cónyuge opresor de la obra original.

"Son una pareja que se quiere, pero con un amor mal entendido; él no la escucha, no la ve, se crea una división de roles que no permite que avancen y es algo que tienen que aprender los dos", destacó. EFE

(foto)