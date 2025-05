Cardenal hondureño dice que León XIV es "un gran hombre y un digno sucesor" de Francisco

Tegucigalpa, 8 may (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, celebró este jueves la elección del cardenal Robert Prevost como el papa de la Iglesia católica y lo calificó como un "gran hombre y un digno sucesor" de Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

"Hoy toda Honduras debe estar agradecida porque el señor nos ha regalado un nuevo papa después del gran dolor de la pérdida de nuestro papa Francisco", subrayó Rodríguez.

León XIV, de 69 años, será el 267 pontífice de la historia y sucede a Francisco (2013-2025), fallecido el 21 de abril a los 88 años.

Aunque nació en Chicago, obtuvo también la nacionalidad peruana tras pasar gran parte de su vida religiosa en el país andino.

Rodríguez aseguró que "el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia, y este papa que hoy nos acaba de regalar es un gran hombre y un digno sucesor del papa Francisco".

León XIV "conoce todo el mundo" y Dios "lo ha ido preparando para este servicio universal", enfatizó el religioso en declaraciones al Canal 3 de Honduras.

Visiblemente emocionado, el cardenal hondureño dijo sentirse "muy feliz": "Lo conozco personalmente, somos muy amigos, incluso yo les prediqué retiro espiritual a todos los obispos de Perú hace dos años, cuando él todavía estaba ahí y hemos conversado mucho posteriormente de haber sido llamado a servir en el Vaticano".

"Estamos emocionados, esto no es cualquier cosa, es el sucesor de san Pedro, no es un cargo, es toda una misión y claro tampoco es un honor, es una cruz porque lleva sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a todos los millones de católicos del mundo, y no solo ser una voz por la paz, por la justicia, la comprensión y contra la guerra en todo el mundo", precisó Rodríguez.

Agregó que la Iglesia católica "no es simplemente una institución más y una institución humana, el que quiera entrar ahí con criterio puramente humano se equivoca, la iglesia de Dios".

Rodríguez comentó que el papa Francisco, fallecido a los 88 años, "está feliz en el cielo y contento con su sucesor".

Recordó además que León XIV es un "misionero que le ha tocado dormir en el suelo, incluso cuando fue nombrado al Vaticano, no tuvo ningún apartamento, sino que se fue a vivir en su comunidad, en la casa general de los agustinos". EFE