Amelia Bono zanja la polémica por su fotografía frente al espejo

Amelia Bono ha formado un gran revuelo por redes sociales al publicar unas fotografía frente al espejo en la que llama la atención algo que está tirado en el suelo de la habitación: lo que muchos seguidores creen que se trata de un preservativo.

La influencer ha hablado de esta polémica ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha explicado que "me he ido con mi hermana, con nadie más" y que "es cierto que parece lo que se está diciendo, pero de verdad que no".

Amelia está "muy tranquila y muy en paz" a pesar de todo lo que se está diciendo y ha dejado claro que "no tengo que dar ninguna explicación". Un viaje en el que "he disfrutado de mí misma, de mi hermana y he descansado, he recargado pilas, así que todo fenomenal".

Pero... ¿entonces qué es lo que aparece tirado en el suelo? La influencer ha afirmado que "podría haber sido" un preservativo, pero no, aunque no sabe muy bien qué era: "Pues un kleenex o incluso un calcetín, que venía de hacer deporte, justo ese día me estaba cambiando... Es que no lo sé (...) te voy a decir una cosa, si lo fuera, pues no sé, tampoco pasa nada, pero no".

Separada de Manuel Martos desde hace ya un año, la influencer ha comentado que "no estoy rehaciendo mi vida, pero estoy muy bien como estoy" y que "algún día, por supuesto, la reharé... tengo 43 años, pero es que no, es que me fui con mi hermana".