Aitana juega al despiste con su idilio con Plex: "Yo no confirmo nunca nada"

Sus recientes 'encuentros' en Japón y en República Dominicana, y la complicidad innegable que salta a la vista cuando están juntos, han hecho que los rumores de romance entre Aitana y el popular youtuber Plex -cuyo nombre real es Daniel Alonso Góndez- no hayan dejado de aumentar en las últimas semanas.

A pesar de que creíamos que la cantante de '6 de febrero' había decidido dar una segunda oportunidad a su relación con Miguel Bernardeau -con el que fue sorprendida en varias ocasiones a principios de 2025-, con quien realmente estaría ilusionada sería con el creador de contenido, al que sus amigos no han dudado en "vacilar" regalándole una camiseta con el rostro de la artista dentro de un corazón.

No es la única que estaría feliz en el terreno sentimental, ya que su ex Sebastián Yatra ha sido pillado de lo más acaramelado por las calles de Madrid con la actriz Nona Sobo, que por el momento no confirma ni desmiente su romance con el colombiano a pesar de que sus imágenes abrazados derrochando cercanía hablan por sí mismas.

Ajena a la expectación que se ha creado en torno a su posible historia de amor con Plex, Aitana está centrada en su carrera musical y, sin poder contener una carcajada, ha explicado el motivo de su actitud esquiva cuando le preguntamos por el youtuber: "Yo es que nunca confirmo nada" ha exclamado, respondiendo con un dubitativo "eh... bueno adiós" a qué significa el creador de contenido para ella.

Y si no habla de su vida privada, mucho menos de la de su ex, por lo que nos hemos quedado con las ganas de saber qué opina del posible idilio entre Yatra y la protagonista de 'Entrevías'.