UE impondría aranceles a Boeing y autos de EE.UU. si no llegan a acuerdo comercial

(Bloomberg) -- La Unión Europea propondrá aranceles a los aviones de Boeing Co. y a los automóviles fabricados en EE.UU. si las conversaciones con la administración del presidente Donald Trump no logran desescalar el conflicto comercial que se está gestando, según personas familiarizadas con las deliberaciones.

Los productos industriales estadounidenses se enfrentan a las mayores represalias, mientras que los productos alimenticios y agrícolas también estarán entre las principales categorías de una nueva lista de aranceles que la Comisión Europea hará pública el jueves, según dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son privadas. Alrededor de €100.000 millones (US$114.000 millones) en exportaciones estadounidenses se verían afectadas por aranceles adicionales, informó Bloomberg el martes.

Un recargo sobre las ventas de Boeing ayudaría a igualar el terreno de juego que los funcionarios de la UE consideran injusto para Airbus SE, con sede en Toulouse (Francia), cuyas importaciones a EE.UU. están ahora sujetas a aranceles, según una de las personas.

Imponer aranceles a Boeing también castigaría al mayor exportador manufacturero de Estados Unidos, en caso de que la UE decidiera contrarrestar los gravámenes unilaterales que Trump impuso al bloque junto con docenas de otros socios comerciales. La guerra arancelaria simultánea de EE.UU. con China ya está afectando a Boeing, ya que Pekín ha pedido a las aerolíneas que se abstengan de aceptar la entrega de sus aviones.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE que se ocupa de los asuntos comerciales, se ha reunido con funcionarios estadounidenses desde que Trump anunció un arancel universal del 20% —reducido al 10% hasta julio— sobre casi todas las importaciones procedentes de la UE. También impuso un gravamen del 25% sobre los automóviles y los metales.

Un portavoz de la Comisión declinó comentar los planes. No fue posible contactar de inmediato con un portavoz de Boeing.

Las acciones de Boeing cayeron hasta un 1,3% en Nueva York. Las acciones han subido un 4,4% este año, debido a los avances de la empresa en la mejora de la calidad de la fabricación.

Las negociaciones entre la UE y EE.UU. han avanzado muy poco y se espera que la mayor parte de los aranceles estadounidenses se mantengan. La UE afirmó el martes que las investigaciones comerciales en curso de Trump aumentarán el importe de los productos del bloque sujetos a aranceles hasta €549.000 millones, lo que supone el 97% del total.

EE.UU. importó más de US$52.300 millones en vehículos nuevos de la UE el año pasado, según datos del Departamento de Comercio. Gran parte de los US$11.300 millones en automóviles que EE.UU. exportó al bloque fueron vehículos utilitarios deportivos fabricados por las alemanas BMW AG y Mercedes-Benz Group AG.

Nota Original: EU to Hit Boeing, US Cars With Tariffs If Trade Talks Fail (3)

--Con la colaboración de Craig Trudell.

